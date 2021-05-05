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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفل تكريم الفائزين بمسابقات الملك الرمضانية بالسويس

صدى البلد

نظم مركز شباب المدينة بالسويس،  حفل ختام مسابقات الملك الرمضانية "الغنائية-القرآنية- الرياضية " اليوم الثلاثاء، بمقر المركز .

بحضور الدكتور سيد عبده و حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ و جمال حمدى الجميل مسئول وراعى المسابقة و المهندس سيد خطاب رئيس مجلس مركز شباب المدينة و محمد هلال رئيس نادى السويس.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم كلمة تلاوة القرآن الكريم  ثم كلمة المهندس سيد خطاب ، والذى أكد فيه أن المسابقة على اسم الراحل الكابتن كمال فريد " الملك " الرئيس الشرفي للمركز ولاعب نادى اتحاد السويس الاسبق. 

وقال جمال حمدى الجميل ، إن المسابقات أظهرت العديد من المواهب المختلفة فى المسابقات الثلاثة ، مشيرا انه سعيد برعاية المسابقة تحمل اسم الكابتن الراحل كمال فريد ، لافتا ان هناك مسابقات عديدة سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لدعم الشباب فى كافة المواهب المختلفة .

وتضمنت الاحتفالية فيديو عن حياة الكابتن كمال فريد لاعب اتحاد السويس الاسبق تلاها تكريم من جمال حمدى جميل لنجلة الكابتن كمال فريد المدير الفنى لنادى الأسبق. 

 وتخللت فقرة أناشد دينى قدمها محمد رمضان عاشور ثم فقرة غنائية تحت قيادة الفنان غريب غندور قدمها ثلاثة من طلائع مديرية الشباب والرياضة .

قدم المهندس سيد خطاب درع الي جمال حمدى جميل و اعضاء مجلس الشيوخ دكتور سيد عبده و حافظ شوشة .

واختتمت الاحتفالية بتكريم الفائزين فى مسابقة الغنائية أميرة على معروف و بلال محمد حسين و احمد عبد المنعم و مسابقة القرآن عمر محمد حسين  المركز الاول و محمد رمضان عاشور المركز الثانى و عبد الله أحمد محمد المركز الثانى مكرر و عبد الرحمن محمد احمد و مسابقة الرياضية محمود اشرف المركز الأول و  محمد سمير المركز الثانى و محمود محمد احمد المركز الثالث .

السويس الرياضة الشباب والرياضة احتفال الفن القران الكريم

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