عاصم الدسوقي يكشف عن حياته المهنية و سبب شهرته وحبة للناصرية .. فيديو

قال المؤرخ عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ، إن رسالة الماجستير الخاصة بي قمت بتحضيرها عن مصر في الحرب العالمية الثانية والتي أبرزت فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي وكانت رسالة جديدة من نوعها في الدراسات .

واضاف الدسوقي خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أن من خلال دراساتي تعرفت علي النظريات السياسية وعلي الفكر الاشتراكي وبعدها حصلت علي الماجستير وقمت بالعمل علي الدكتوراه وكانت الدراسة عن " كبار ملاك الأراضي الزراعية في مصر " وهذا في الفترة من 1919 حتي 1952 لافتا ان رسالة الدكتوراه هذه هي التي جعلتني مشهورا في مجال .

واوضح الدسوقي ، إنني سافرت إلي إنجلترا واليابان وظللت في اليابان لمدة 6 شهور وهذه المدة أكسبتني خبرة كبيرة جدا في مجالي وهذه السفرية كانت عام 1976 وبعدها سافرت إلي مؤتمر في شيكاغو عن القوميات في العالم العربي .

وتابع الدسوقي ، أنني في أمريكا تعرفت علي حقيقة المجتمع الأمريكي وحرياته التي وهمنا بها لفترة مؤكدا أنها في الدول الغربية ليست عبارة عن حرية شخصية لافتا أن الأمريكان في ذألك الزمن لم يكونوا يتحدثون عن السياسة علناً .

واستكمل عاصم الدسوقي ، أن عام 1962 بدأت الدولة في وقت حكم عبد الناصر بتعيين الخرجين وكنت أنا من أوائل تعيين دفع الخرجين عام 1962 وبعدها وجدنا أن عبد الناصر يقف إلي صف المواطنين والعاملين والمزارعين في الدولة وهذا من ضمن أسباب حبي لجمال عبد الناصر .