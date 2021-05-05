عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية تحذر من تهديدات تستهدف واشنطن مصدرها روسيا وإيران

أرشيفية
أرشيفية

قدمت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، تقييمها للبيئة الأمنية العالمية والتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة حول العالم.

ولفتت الوكالة إلى تحديات من المنافسين "الذين يطورون قدرات تهدف إلى تحدي الأفضلية العسكرية الأمريكية أو الحد منها أو تجاوزها"، بما يشمل الصواريخ البالستية والعابرة، وتزايد المخزونات النووية، و"تدابير المنطقة الرمادية كالقوات غير التقليدية الغامضة، والوكلاء الأجانب، والتلاعب بالمعلومات، والهجمات الإلكترونية، والإكراه الاقتصادي".

وحذر تقييم وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، على وجه الخصوص، من تطوير الصين وروسيا قدرات فضائية، واستخدامهما الفضاء الإلكتروني لزيادة وصولهما إلى البنية التحتية للولايات المتحدة.

وبحسب التقرير فإن موسكو وبكين تستخدمان ظروف جائحة كورونا، "لشن حرب معلومات لتقويض الحكومات الغربية ومهاجمة التحالفات وفرض النتائج الاقتصادية والسياسية لصالحهما".

وأكدت الوكالة أن إيران وكوريا الشمالية تسعيان إلى توسيع قدراتهما العسكرية، وتعزيز أهدافهما الإقليمية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها.

ودعا التقييم الاستخباراتي إلى "اليقظة لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها من أنشطة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود"، التي ورغم تكبدها خسائر كبيرة، لكن تهديدها لا يزال مستمرا.

قال تقييم وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إن إيران تشكل "التحدي الرئيسي" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بسبب "قدراتها العسكرية المتطورة، وشبكات الوكلاء والشركاء الواسعة، واستعدادها لاستخدام القوة ضد الولايات المتحدة وشركائها".

وذكر التقييم الأمريكي أن "استراتيجية الأمن القومي الإيراني تهدف إلى ضمان استمرارية حكم رجال الدين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتأمين مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وتوظف طهران مجموعة معقدة من القدرات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية، "بما في ذلك القوات غير التقليدية التي تجند وتدرب الشركاء والوكلاء لتحقيق أهدافها، والقوات التقليدية التي يمكن أن تفرض تكاليف باهظة على الخصوم".

وقدَّر التقييم أن إيران "ستسعى إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، بينما تعمل على تقييم اتجاه السياسة الأمريكية تجاهها"، وحالة الوجود الأمريكية في المنطقة، خاصة احتمالات الانسحاب الأمريكي واحتمال التصعيد.

ورجحت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن "تستمر إيران في التركيز على الهجمات غير التقليدية بالوكالة أو الإجراءات التي يمكن إنكارها، مثل العمليات الإلكترونية، بدلا من الانتقام التقليدي الصريح"، في حين تسعى لمواجهة الضغط الغربي.

هجوم وهمي .. إيران تنشر فيديو لتفجير الحرس الثوري مبنى الكابيتول الأمريكي

البيت الأبيض ينفي وجود أي اتفاق مع إيران حول عملية تبادل سجناء

مجلس الشيوخ التهديدات الصين روسيا موسكو ايران

ترشيحاتنا

الصحة : تسجيل 1090 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا ..و60 وفاة

الصحة: تسجيل 1090 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و60 وفاة

مع استمرار هطول الأمطار في السعودية .. أفضل النصائح لقائدي السيارات

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 23 رمضان

اعمال ليلة القدر.. الإفتاء تنصح بـ 26 أمراً

شاهد .. أول فيديو لنظام التشغيل Harmony OS من هواوي يستعرض مميزاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

السعودية تعلن إغلاق 12 مسجدا بسبب تفشي كورونا بين المصلين

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ