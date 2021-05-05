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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: ضبط 50 حالة إشغال متنوع بأحياء الثغر

حملة إشغالات مكبرة
حملة إشغالات مكبرة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات، وإزالة الإشغالات بجميع أنحاء المحافظة، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم بإعادة الانضباط للشارع السكندري.
 

ففي حي شرق الإسكندرية، كلف محارب هيلع، رئيس حي شرق، كافة الجهات المعنية بالحي وسكرتير عام الحي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف المنشآت، والمرور؛ لفض التجمعات بطريق الكورنيش، فضلًا عن شنّ حملات إزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات الإعلانية.
 

وضبطت إدارة إشغال الطريق خلال حملة مسائية، 40 حالة إشغال مختلفة، تم إيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق، وذلك بالمرور على ممرات سموحة وشارع 311 ومحيط محطة سيدي جابر.
 

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وأزالت وحدة الإعلانات، المخالفات الإعلانية على طريق الكورنيش، بدءًا من شارع الإقبال، حتى شارع الدلتا.
 

كما تم المرور على المطاعم والمقاهي بمنطقتي لوران وزيزينيا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وتغريم 9 أفراد مبلغ الـ50 جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، كما أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتغريم فوري لأحد المطاعم لعدم اتباعه التدابير الوقائية اللازمة.
 

وشن حي وسط، برئاسة رجب النقيدي رئيس الحي، حملة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، تم الدفع اليوم بحملة مكبرة لشوارع الحي.
 

وتوجهت الحملة الي شوارع: الزهور، المهدي العباسي، ومنشية النزهة، وتم خلالها ضبط 10 حالات إشغال متنوع، ورفعها والتحفظ عليها.
 

يأتي هذا؛ استجابة لشكاوي المواطنين، و فتحا للشوارع والارصفة أمام المارة، وجار المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

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