لجنة الحكام: نسبة الأخطاء في الدوري المصري 5% فقط

قال فهيم عمر عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن أخطاء الحكام في الدوري المصري هذا الموسم، ضئيلة للغاية.



وأضاف فهيم عمر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن المباريات التي أقيمت حتى الآن في الدوري المصري، 161 مباراة ، ونسبة الأخطاء فيها حوالي 5% وهذه نسبة طبيعية جدا.



وأكد "نسبة الأخطاء كان من المفترض أن تزيد عن 10%، ولكن نسبة الأخطاء هنا قليلة وضئيلة مثل ما يحدث في أوروبا بالضبط، من يتابع المباريات الأوروبية يجد أن هناك حكاما غير موفقين في بعض المباريات، لكن هناك مباريات أخرى يكون التحكيم متميزا".



وشدد:" للأسف الاستوديوهات التحليلية التي تنتقد الحكام غير محايدة، لجنة الحكام حاليًا لديها عدد محدود من حكام الفيديو، والمباريات متتالية ونحن ندفع ثمن فاتورة سابقة في ظل كورونا ولا نستطيع عمل معسكر، التدريب على التقنية تم تنفيذه في وقت قصير جدًا".



وأفاد: "لجنة التحكيم تعاقب حكم تقنية الفيديو، وهناك تربص بلجنة الحكام عندما تحدث اخطاء في مباريات كبيرة من أبناء نفس المجال، والتحليل التحكيمي له تأثير قوي في كرة القدم في مصر".