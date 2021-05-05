ملوك الجدعنة الحلقة 23.. حب جديد في حياة سرية.. ونجلاء حامل

تعرضت فاتن حرفوش لأزمة جديدة في الحلقة 23 من مسلسل ملوك الجدعنة بعدما طردتها شقيقتها من منزلها، وأصبحت تقيم في الشارع، فقبضت عليها الشرطة ضمن حملة لجمع المتشردين.

أحداث ملوك الجدعنة

في الوقت نفسه كلف سرية شباب الحارة بالبحث عنها، ثم سافر إلى لبنان للقاء رئيس العصابة سليم الذي أقام حفلة على شرفه وطلب منه أن يكون وكيلا له في مصر وهناك صادف حبا جديدا في حياته.

تعرف سرية على ابنة سليم، وربطت بينهما علاقة عاطفية وتولت اختيار ملابس أفضل له وتنظيم جولة له في لبنان لرؤية معالمها.

في الوقت نفسه تعاون سفينة مع رئيس العصابة الأخرى واتفق معه على حماية روان حبيبته ونجلاء شقيقته التي اتضح أنها حامل من حادث اغتصابها الذي تعرضت له من قبل زاهي العتال قبل وفاته.

يبحث زوج روان عنها بمساعدة الشرطة، ويهدد نجلاء وزوجها السابق في المستشفى فيقرر سفينة تهريب شقيقته وحبيبته لمكان آمن في الحلقة القادمة من ملوك الجدعنة .

يبحث سرية في الحلقات القادمة من مسلسل ملوك الجدعنة عن الألماس الذي أخبره سليم بأنه بحوزة سفينة صديقه السابق، في الوقت الذي حاولت فيه بسنت التواصل مع شقيقه سعيد لكنه رفض التحدث معها.