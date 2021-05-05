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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمجابهة كورونا .. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال التطهير والتعقيم بالثغر

حملات تطهير مكبرة
حملات تطهير مكبرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة لمتابعة تطهير الشوارع والميادين لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ففي حي الجمرك، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، شنت الإدارات المعنية بالحي حملة لاستكمال تطهير الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة، حيث تم تطهير محيط كلا من مجمع المدارس برأس التين، ومجمع المدارس باللبان، وقسم شرطة الجمرك، وكنيسة سانتاريتا.

وفي حي المنتزة أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بتطهير وتعقيم سوق دربالة وأمام ماكينات الصرف وشارع مصطفي كامل وطريق الكورنيش.

وشن مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء علاء يوسف، قام المركز بتطهير ١٤ محلا و٣ شوارع رئيسية ومتفرعاته ببرج العرب القديم وقرية يهيج، بجانب أعمال التطهير والتعقيم لمبنى المركز وملحقاته، حرصًا على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة.

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وشن حي العجمي، برئاسة السيد موسى، حملة لتطهير عدد من شوارع الحي و أخرى لنظافة الأرصفة والمسطحات الخضراء وذلك بمشاركة إدارات الرصد البيئي والأزمات والكوارث وجراج الحي.

واستهدفت الحملة تطهير محيط مستشفى العجمي العام، وطريق إسكندرية مطروح، وشارع شهر العسل، وشارع البيطاش الرئيسي، وميدان شهر العسل، فضلاً عن عدد من الأرصفة والمسطحات الخضراء بنطاق الحي.

وشدد اللواء حسن الجمال على مواصلة حملات التطهير والتعقيم بنطاق الحي كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالتركيز على المناطق الحيوية.

ونفذ حي ثان المنتزه حملة فورية لتعقيم وتطهير المنشآت الحيوية تحت إشراف اللواء حسن الجمال رئيس الحي، حيث تضمنت الحملة تطهير كل من مستشفى صدر المعمورة، ومستشفى العمراوي، والعيادة الخارجية للطب النفسي، ومستشفى الطب النفسي بشارع النبوي المهندس بالمندرة القبلية.

جاء ذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري المتابعة والعمل مستمر.

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