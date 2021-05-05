أحمد ياسر : الفترة الماضية شهدت سوء توفيق لنادي البنك الأهلي

أبدى أحمد ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، سعادته بالتسجيل خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الإنتاج الحربي.

وأضاف ياسر، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة: "نحمد الله على الفوز أمام فريق محترم مثل الإنتاج الحربي، الفترة الماضية شهدت سوء توفيق وهذا ليس مكان البنك الأهلي الذي نريده".

وتابع لاعب البنك الأهلي: "خالد جلال المدير الفني كان يتحدث معي على كرة الهدف وضرورة اللعب خلف المدافعين وبالفعل تم ذلك وسجلت هدفًا، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة فالجميع يقف في ظهرنا".

وفاز البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من يوم الثلاثاء، سجلها سيد شبراوي بالخطأ في مرماه وفادي فريد وأحمد ياسر، بينما سجل محمد عبد المجيد للإنتاج.