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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير : أتمنى أن يحصد الأهلي لقب أفريقيا.. وحزنت لرحيل أحمد فتحي

سعد سمير
سعد سمير

قال سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إنه يتمنى فوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجارية للمرة العاشرة .

 

وأضاف سمير في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر": "أتمنى أن نحقق البطولة العاشرة هذا الموسم وهو حلم من أحلامنا نحققه بإذن الله".

وأضاف: "حزنت من رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي هو نجم كبير وقيمة كبيرة بالنسبة لنا وكنا نتمنى تواجده معنا".

وعن رحيل مضان صبحي، أردف: "خلال تلك الفترة كنت مصابًا ولم أكن متواجدًا معظم الوقت في مصر، بل كنت في ألمانيا للعلاج، لم أكن متواجدًا في النادي، كنت غائبًا، ولا أعرف شيئًا عن الموضوع نهائيًا".

واختتم: "في مثل هذه الموضوعات الكبيرة والحساسة وارد أن يحتفظ كل شخص برأيه لنفسه، وأتمنى لـ رمضان صبحي التوفيق في تجربته الجديدة ويؤدي بشكل جيد".

الأهلى رمضان صبحي دوري ابطال افريقيا احمد فتحي سعد سمير

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