خالد جلال: ضغط المباريات ظهر على الأهلي والزمالك

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن فريق النادي الأهلي يمر بظروف ضغط في المباريات، لم يمر بها منذ فترة؛ وذلك ما ظهر على لاعبيه خلال المباريات السابقة.



وأضاف خالد جلال، في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "ضغط المباريات يظهر على الأهلي والزمالك، خاصة الأهلي.. حصد نقطة من 9 نقاط، أمر لم يحدث في تاريخ الفريق الأحمر، مضغوطون جدًا، والله يكون في عونهم".



وعن فوز فريقه على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء، أضاف: "أُكمل مسيرة محمد يوسف، والمشكلة التي تواجهني هي عدم اختياري للاعبين، الأزمة الثانية هي توقف الدوري لفترة طويلة استمرت لمدة 20 يومًا".



واختتم: "لا يوجد دوري في العالم يفعل ذلك، توقف لمدة 20 يومًا، ثم العودة للعب مرة ثانية، كان يمكن أن نلغي دوري الموسم الماضي ونبدأ دوري جديد".