عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: ضغط المباريات ظهر على الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن فريق النادي الأهلي يمر بظروف ضغط في المباريات، لم يمر بها منذ فترة؛ وذلك ما ظهر على لاعبيه خلال المباريات السابقة.
 

وأضاف خالد جلال، في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "ضغط المباريات يظهر على الأهلي والزمالك، خاصة الأهلي.. حصد نقطة من 9 نقاط، أمر لم يحدث في تاريخ الفريق الأحمر، مضغوطون جدًا، والله يكون في عونهم".
 

وعن فوز فريقه على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء، أضاف: "أُكمل مسيرة محمد يوسف، والمشكلة التي تواجهني هي عدم اختياري للاعبين، الأزمة الثانية هي توقف الدوري لفترة طويلة استمرت لمدة 20 يومًا".
 

واختتم: "لا يوجد دوري في العالم يفعل ذلك، توقف لمدة 20 يومًا، ثم العودة للعب مرة ثانية، كان يمكن أن نلغي دوري الموسم الماضي ونبدأ دوري جديد".

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك خالد جلال البنك الاهلي الانتاج الحربى محمد يوسف

ترشيحاتنا

هل على الشبكة الألماظ والذهب للزوجة زكاة؟ الإفتاء تجيب

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك

يهاجم الدماغ .. مرض غامض يضرب كندا والوضع خارج عن السيطرة

معنى "لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك"؟ الإفتاء تجيب

مرسيدس S 500 4Matic تحصل على ترقيات جديدة أكثر قوة.. صور

بسعر غير متوقع.. إنفينيكس تعلن الموعد الرسمى لهاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ولي العهد السعودي يتخذ قراراً عسكرياً جديداً

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

أقل مدة لإحياء ليلة القدر .. عبادتان في 5 دقائق تفوز بها بأجر ألف شهر

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ