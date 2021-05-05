اشتقتلكم .. أروى تتفاعل مع متابعيها عبر الإنستجرام في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية أروي أحدث إطلالتها مع متابعيها ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت اروى مرتدية بدلة كاجوال شيك باللون الروز ،كما تركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، وكتبت أروي لمتابعينها عبر الإنستجرام من خلال صورتها:"اشتقلكم".

وتلقت أروي تفاعل واسع من متابعيها علي صورتها وجاءت بعض التعليقات عليها كالآتي:

قمر القمرات كالعادة

قمر يا أروى

بتاخدي العقل

وكانت قد أعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض على شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020.