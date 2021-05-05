مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 22.. هند صبري تعرض نفسها للخطر من أجل مصر

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 22 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الثانية والعشرين لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين لمسلسل هجمة مرتدة، بتوجه ضابط المخابرات المصرية إلى سيف العربي (أحمد عز)، واصطحابه بالسيارة إلى مكان بعيد، بينما تلتقي دينا أبو زيد (هند صبري) مع نازلي تحسين (إنجي المقدم) وتأخذ بصماتها من كأس المياه التي كانت تشرب به.



ويخبر سيف العربي، الضابط، أنه تم نقله إلى تركيا عن طريق سيارة تابعة لشركة نقل تقوم بتهريب مقاتلين أجانب للعراق، ويخبره الضابط أن طارق تم القبض عليه؛ بسبب قضية تهرب ضريبي، ويخبره سيف أنه سيجد بديلا لتوصيله بعدنان.



وتختلف شقيقة سيف العربي، منار (مايان السيد) مع زملائها، بسبب حبها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وانتمائهم للإخوان، ويخبر أحدهم الدكتور سعيد خليل (أحمد حلاوة) بما حدث، ويخبره بضرورة ضمها وتجنيدها.



ويتعرف “سيف”، على شاب عربي، بعد تحريره من مشاجرة مع لصوص أجانب، بينما تذهب دينا أبو زيد لمنزل نازلي تحسين، وتنجح في فتح خزينة «نازلي» في 3 محاولات لها؛ بعدما عرَّضت نفسها للخطر، وتُصَوِّر الأوراق التي بداخلها، في ظل عودة نازلي مرة أخرى لداخل المنزل، وتختتم أحداث الحلقة الثانية والعشرين لمسلسل هجمة مرتدة.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا.



ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة



يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة



المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.