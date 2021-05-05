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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكريات النجوم

ذكرى ميلاد جورج أبيض.. الخديوي عباس نقله من السكة الحديد للفن

جورج أبيض
جورج أبيض

تحل اليوم الأربعاء 5 مايو، ذكرى ميلاد الفنان جورج أبيض، رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين في مصر، الذي ولد في مثل هذا اليوم 1880، ورحل في 12 فبراير عام 1959، عن عمر يناهز 78 سنة. 

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ولد جورج أبيض في بيروت بلبنان ثم هاجر إلى مصر عندما كان عمره 18 عاما وكان مفلسا ولا يحمل من الشهادات سوى دبلوما في التلغراف وذلك ما أهله للعمل بعد عام بسكك حديد الإسكندرية.
 

انتقل من بلاد الشام إلى القاهرة وعمره آنذاك 18 عاما حيث كان يعاني من أزمة مالية الأمر الذي لم يستطع معه أن يسدد ثمن التذكرة نقودا كغيره بل كان يقوم يوميا بتقديم عروضه للجمهور وبعدما جاء إلى القاهرة عمل موظفا بالسكة الحديد حيث عمل ناظرا بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية.

شاهده الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1904 وهو يؤدي مسرحية سياسية مترجمة بعنوان بلد نيل أعجب بأدائه التمثيلي وعشقه للفنون فارسله الي باريس ليلتحق هناك بمعهد الكونسرفتوار حيث تعلم فنون التمثيل والإخراج والموسيقي من باريس وعاد الي مصر عام 1910 وهو حاملا فرقته المسرحية التي أسسها في باريس حيث نقل تلك الخبرات الي بلاد الشرق وهكذا اصبح جورج ابيض صاحب أول مسرح محترف.

وطوال 20 عاما هى عمر مشواره الفني قدم أبيض أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة مع زوجته الفنانة دولت أبيض وقد استعانت به الحكومة المصرية عام 1935 في إنشاء الفرقة القومية المصرية حتى أحيل إلى التقاعد عام 1942 حيث كوفئ بانتخابه كأول نقيب للممثلين.
وفي عام 1947 منحه الملك فاروق رتبة (البكاوية ) من الدرجة الأولي حيث اعتبره الملك الفنان الذي علم المسرح أصول اللغة العربية فبرغم تعليمه وثقافته الغربية الا انه استطاع أن يرسي دعائم العمل المسرحي في بلاد الشرق.



 

 

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