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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي ربيع يتفاعل مع جمهوره بأكثر من شخصية.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان الكوميدي علي ربيع جمهوره بصورة جديدة تجمع بعض الشخصيات التي جسدها في مشواره الفني ،ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق ربيع لمتابعينه من خلال الصورة :"حد فاكر اسم كل شخصيه واسم كل مسلسل ؟ #علي_ربيع اكتر واحد هيجوب صح هنسقفلو كلنا ".
 

 

وشارك علي ربيع في الموسم الرمضاني بالمسلسل الكوميدي “أحسن أب”.

ومسلسل أحسن أب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الأباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهما معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

 

مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من  كارولين عزمي وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.شهد مسلسل أحسن أب فى الحلقة الاخيرة فوز على ربيع بجائزة مسابقة أحسن أب التى شارك فيها مع الطفل زيكا وبلغت قيمة الجائزة  300 الف دولار. 

وتطرق مسلسل أحسن أب فى الحلقة الأخيرة إلى أن على ربيع قرر أن يعترف بكل ما فعله من أجل المشاركة فى المسابقة مؤكدا  أن الطفل الذى استعان به لم يكن ابنه لكنه طفل يعيش مع أحد البلطجية. 

 

أحسن أب علي ربيع

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