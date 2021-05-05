أخبار الرياضة| وفاة أمين صندوق الأهلي السابق.. خالد الغندور يستفز الأهلي .. تفاصيل جلسة كارتيرون مع زيزو.. نجم الجزائر يقترب من الكرة الذهبية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.



أثق فى إمكانياتك .. جلسة مطولة ببن باتريس كارتيرون وأحمد سيد زيزو

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مطولة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء.



عاجل.. وفاة أمين صندوق الأهلي السابق

توفي منذ قليل الدكتور محمود باجنيد أمين صندوق النادي الأهلي السابق بعد دخوله العناية المركزة منذ خمسة أيام.



مصطفى مراد فهمي يكشف عن موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي

قال مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن تواجده في القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة يعد أمرا طبيعيا.

خالد الغندور يستفز الأهلي: هقعد في البيت لو جبتم حكام أجانب لمبارياتكم المقبلة

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بيان النادي الأهلي، الذي أكد فيه رغبته في استقدام حكام أجانب خلال مبارياته المقبلة.



رضا عبد العال يفتح النار على مدربي الأهلي والزمالك: مفلسين كورة ويجب رحيلهما

انتقد رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا السابق، أداء الأهلي والزمالك، خلال الفترة الأخيرة بالدوري المصري، مطالبًا إدارة القطبين برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.



بعد تأهل السيتي لنهائي التشامبيونزليج .. هل يحصد نجم الجزائر الكرة الذهبية

تأهل فريق مان سيتي إلى نهائي “التشامبيونزليج” بعد تخطي باريس سان جيرمان بثنائية في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.