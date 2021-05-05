عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انس جابر تطمئن متابعيها عن حالة إصابتها بمدريد

صدى البلد

نشرت التونسية انس جابر صورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطمئن متابعيها حول الاصابة التي تعرضت لها في بطولة مدريد للتنس.

وكانت انس قد اصيبت في مباراتها امام السويسرية بليندا بينشيتش في مباراة الدور الثالث من بطولة مدريد، وكانت المنافسة متقاربة طوال اللقاء ولكن بعد ساعة و39 دقيقة أعلنت “أنس” الانسحاب بسبب الإصابة.

وقالت انس..." في المجموعة الثانية من المباراة تعرضت للاصابة في أوتار الركبة، حاولت اللعب مرة أخري، لكن الالم كان شديدا ولم استطع التحرك، فقررت الانسحاب من المباراة".

واضافت: "اجريت الفحوصات المختلفة ومازال هناك بعض الفحوصات الاخري، اتمني ان تكون الإصابة بسيطة حتي اتمكن من اسئناف المنافسة بسرعة".

الجدير بالذكر انه رغم انسحاب انس جابر من البطولة إلا انها ماتزال تحافظ على تقدمها المستمر في التصنيف، حيث تقدمت انس مركز لتصل الي المركز 24.

انس جابر تنس انسحاب الإصابة التصنيف الدور الثالث المجموعة الثانية

ترشيحاتنا

انسحاب أكبر معمرة في العالم من مسيرة الشعلة الأولمبية

محافظ القاهرة يتفقد منظومة التراخيص بحى مصر الجديدة

تشيلسي يصارع ريال مدريد على بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا.. الليلة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5/5/2021 بمحافظات مصر

لتتأكد من صحتها.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء

إجتماع وعلم نفس.. بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

الصاروخ الذي أطلقته الصين.. أبرز المعلومات عنه قبل سقوطه على كوكب الأرض

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

فيروس كورونا.. قرار عاجل من الهند لاحتواء الوضع المأساوي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ