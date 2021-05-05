انس جابر تطمئن متابعيها عن حالة إصابتها بمدريد

نشرت التونسية انس جابر صورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطمئن متابعيها حول الاصابة التي تعرضت لها في بطولة مدريد للتنس.

وكانت انس قد اصيبت في مباراتها امام السويسرية بليندا بينشيتش في مباراة الدور الثالث من بطولة مدريد، وكانت المنافسة متقاربة طوال اللقاء ولكن بعد ساعة و39 دقيقة أعلنت “أنس” الانسحاب بسبب الإصابة.

وقالت انس..." في المجموعة الثانية من المباراة تعرضت للاصابة في أوتار الركبة، حاولت اللعب مرة أخري، لكن الالم كان شديدا ولم استطع التحرك، فقررت الانسحاب من المباراة".

واضافت: "اجريت الفحوصات المختلفة ومازال هناك بعض الفحوصات الاخري، اتمني ان تكون الإصابة بسيطة حتي اتمكن من اسئناف المنافسة بسرعة".

الجدير بالذكر انه رغم انسحاب انس جابر من البطولة إلا انها ماتزال تحافظ على تقدمها المستمر في التصنيف، حيث تقدمت انس مركز لتصل الي المركز 24.