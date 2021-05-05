أفضل النصائح للتعامل مع مشاكل الإبط الشائعة

عالجي تحت الإبط بهذه الحيل

اعتدنا أن نعاني من الكثير من مشاكل الإبط ، لكن لسوء الحظ ، لا نعتني بها في الغالب بسبب الاحتكاك الدائم، نحتاج إلى معالجة المشكلة وإيجاد حل سريع وفعال. لذلك قمنا هنا بوصف بعض الحلول لمشكلة الإبط وفقا لما نشره موقع هيلثي.



1. تفوح منه رائحة العرق الإبط

عادة ما يكون التعرق في منطقة الإبط طبيعيًا ولكنه قد يكون مزعجًا ومحرجًا أيضًا. العرق عند الإبط هو وسيلة الجسم لتنظيم درجة الحرارة والتخلص من السموم غير المرغوب فيها. لكن في بعض الأحيان تتعرق كثيرًا ، لذا إليك علاج لتنظيم تعرق تحت الإبط.

ضعي عصير الطماطم على منطقة الإبط واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه جيدًا. للحصول على نتائج جيدة جرب هذا 2-3 مرات في الأسبوع.

تتمتع الطماطم بخصائص تبييض طبيعية وقابضة تعمل على تقليص مسام الجلد والتحكم في التعرق الزائد.



2. تعتيم الإبط

الإبط الداكن هو أكثر المشاكل شيوعًا التي اعتدنا على سماعها والتي تحدث بشكل رئيسي بسبب تراكم الجلد الميت تحت الإبط. إليك علاج منزلي رائع لعلاج هذه المشكلة.

اخلطي عجينة من مسحوق الكركم و 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون في وعاء. ضعيه على الإبط واتركيه لمدة 25-30 دقيقة. اغسله بالماء ، جربه على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع.

يعمل حمض الستريك الموجود في الليمون كعامل مبيض بينما يمنع فيتامين سي فرط التصبغ. الكركم غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تفتيح الإبطين الداكنين.

3. الرائحة

عندما يحبس العرق في منطقة الإبط ، تتغذى البكتيريا وتحدث رائحة كريهة محرجة للغاية وقد تكون مزعجة في بعض الأحيان. هنا حل للرائحة الكريهة.

خذي نصف ليمونة وافركيها على الإبطين لبضع ثوان. اتركه يجف واشطفه بالماء. للبشرة الحساسة ، اخلطي نصف كوب من الماء مع 1/2 عصير ليمون. ضعي هذا على الإبط بالقطن. اتركيه يجف لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه.

تساعد خصائص الليمون المطهرة والمضادة للبكتيريا على تقليص مسام الجلد والحفاظ على درجة حموضة الجلد وقتل البكتيريا وبالتالي تقليل الرائحة.

4. شعر الإبطين

الشعر تحت الإبط أمر طبيعي. خاصة في الصيف سيكون الأمر صعبًا للغاية حيث لا يمكنك ارتداء بلا أكمام أو بدون حمالات. إليك بعض العلاجات البسيطة في المنزل والتي ستساعدك على إزالة شعر الإبط.

خذ ربع كوب من مسحوق الكركم و 3 ملاعق كبيرة من الحليب وكوب من الماء الدافئ في وعاء واصنع منه عجينة. ضع العجينة على منطقة تحت الإبط واتركها لمدة 30 دقيقة. امسح العجينة بمنشفة مبللة بالماء الدافئ.

5. تهيج بعد الحلاقة

كارثة الحلاقة الأكثر شيوعًا هي الجلد المتهيج وإليك بعض العلاجات المنزلية لحل هذه المشكلة.

تدليك جل الصبار على الإبط بعد الحلاقة يعطي تأثيرًا مهدئًا ويهدئ تهيج البشرة ويشفيها.