محافظ كفر الشيخ يوضح مزايا منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن منظومة الاشتراطات البنائية ستعمل على ضبط الخريطة العمرانية وستتعامل من خلال المركز التكنولوجى المتواجد فى المحافظة وفقأ للقطاع الجغرافى الخاص به .



وأضاف " نور الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم اختيار مركز سيدى سالم كمركز تكنولوجى لهذه المنظومة واصبح الجهاز الادارى والفنى قادر على استيعاب التقدم للطلبات وبدأ تعامل المواطنين.



بالفعل لهذه المنظومة وسيتم الحد ما بين مقدم الخدمة وطالبها وبالتالى تكون الإجراءات ميسرة ومعلنة وفقأ للمدد والإجراءات ودفع الرسوم والتعامل يكون أسهر سهولة ويسر بدلا من التعامل الورقى .



وأشار إلى أن المنظومة بدأت من أول مايو من الشهر الجارى وستستمر حتى 1 يوليو وسيتم تجربة الأنظمة فى مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وتوحيد الإجراءات وفى الوقت الحالى التشغيل تجريبى ولم تظهر أى عوائق وعقبات حتى الآن ، لافتأ إلى أن المحافظة تتخذ اجراءات احترازية لاستقبال عيد الفطر المبارك خاصة بمنع التجمعات ، والمرور على المنشآت الصحية ، البيطرية ، الوقائية ، والتعقيم المكثف والالتزام ب ارتداء الكمامة الطبية .