عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ كفر الشيخ يوضح مزايا منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن منظومة الاشتراطات البنائية ستعمل على ضبط الخريطة العمرانية وستتعامل من خلال المركز التكنولوجى المتواجد فى المحافظة وفقأ للقطاع الجغرافى الخاص به .


وأضاف " نور الدين "  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم اختيار مركز سيدى سالم كمركز تكنولوجى لهذه المنظومة واصبح الجهاز الادارى والفنى قادر على استيعاب التقدم للطلبات وبدأ تعامل المواطنين.


بالفعل لهذه المنظومة  وسيتم الحد ما بين مقدم الخدمة وطالبها وبالتالى تكون الإجراءات ميسرة ومعلنة وفقأ للمدد والإجراءات ودفع الرسوم والتعامل يكون أسهر سهولة ويسر بدلا من التعامل الورقى .


وأشار إلى أن المنظومة بدأت من أول مايو من الشهر الجارى وستستمر حتى 1 يوليو وسيتم تجربة الأنظمة فى مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وتوحيد الإجراءات وفى الوقت الحالى التشغيل تجريبى ولم تظهر أى عوائق وعقبات حتى الآن ، لافتأ إلى أن المحافظة تتخذ اجراءات احترازية لاستقبال عيد الفطر المبارك خاصة بمنع التجمعات ، والمرور على المنشآت الصحية ، البيطرية ، الوقائية  ، والتعقيم المكثف والالتزام ب ارتداء الكمامة الطبية . 

 

 

كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الخريطة العمرانية المركز التكنولوجي

ترشيحاتنا

من داخل غرفة العمليات .. شاهد شيما صابر تضع مولودها الأول

جراحة دقيقة بمستشفى قنا الجامعي تعيد تشكيل المجرى البولي لسيدة عشرينية

4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية ضد الموظف فى قانون الخدمة المدنية

بعد الموافقة رسميا على انشائه .. ننشر أهداف المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

تعرف على الارتفاعات المحددة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة

التصرف الشرعي لمن شك في عدد ركعات الصلاة .. لجنة الفتوى تكشف عنه

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

كورونا يفتك بالبلاد.. الهند تسجل 382 ألف إصابة و3780 وفاة خلال 24 ساعة

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ