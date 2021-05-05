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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة ابتعد عنهم عند الإصابة بالسكر

5 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابا بمرض السكر

أطعمة عليك تجنبها
أطعمة عليك تجنبها فى حالة الإصابة بمرض السكر

مرض السكري هو حالة مزمنة تصيب البالغين والأطفال على حد سواء منذ بضع سنوات في جميع أنحاء العالم. يتميز مرض السكري بارتفاع مستويات السكر في الدم. يعتبر استهلاك الكثير من الكربوهيدرات هو السبب الرئيسي لارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

 

الأطعمة التي يجب تجنبها في مرض السكري

 

فيما يلي الأطعمة الخمسة التي يجب تجنبها في مرض السكري:

 

1. الكربوهيدرات المكررة (مايدا ، خبز ، بسكويت)

 

يجب دائمًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة في روتين النظام الغذائي اليومي. وتشمل البسكويت والخبز المصنوع من الدقيق المكرر. إنه مفيد للصحة العامة لأن خبز الدقيق المكرر يتكون من الكربوهيدرات.

2. الأطعمة المجمدة

 

الأطعمة المجمدة تحتوي على نسبة عالية من النشا. النشا يعزز نسيج الطعام ويحافظ عليه طازجًا. النشا عبارة عن سلسلة بوليمر جلوكوز يجب تحويلها إلى سكر قبل الهضم. ونتيجة لذلك ، فإن زيادة كمية السكر تصبح خطرًا على الإصابة بمرض السكري.

3. سكر
 

تزيد الأطعمة السكرية من مستويات الأنسولين بسرعة كبيرة. من أجل الحفاظ على السيطرة على مستويات السكر في الدم ، يوصى دائمًا بشرب الكثير من الماء واستبدال الأطعمة الغنية بالسكر بخيارات غذائية صحية.

 

4. الأطعمة المقلية
 

الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ويجب تجنبها من قبل مرضى السكر الذين يحاولون إنقاص الوزن بشكل أكبر. الأطعمة المقلية تزيد من خطر الإصابة بالأمراض ويمكن أن تزيد من الالتهاب. لذلك ، يجب تجنب الأطعمة مثل الباكورا والبطاطا المقلية قدر الإمكان.

 

5. العصائر
 

المشروبات السكرية هي أكثر المشروبات فظاعة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. يجب على مرضى السكر تجنب العصائر لأنها تحتوي على الكثير من السكر والكربوهيدرات التي يمكن أن تعرض الشخص لخطر المرض. يمكن استبدال هذه العصائر ببدائل صحية مثل الشاي المثلج غير المحلى والشاي الأخضر.

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