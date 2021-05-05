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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

189 مليونا و782 ألف جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال أبريل 2021

صدى البلد

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل  مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر إبريل 11 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد 1089 طردا بوزن 235 طنا و 911  كيلوجرام ، كما تم الإفراج عن 146 شهادة سحب جزئية بعــدد 14 ألف و 687 طردا بوزن 3068 طـنا و 76 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل  23 مليونا و 379 ألفا و 713 جنيهاً و إجمالي الغرامات 131 ألفا و 826 جنيهاً .

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بينما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة 156 مليون 541 ألفا 270 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة مليون و699 ألفا 622 جنيهاً والرسـوم المحصلة لحســاب غـــرفة الأدخـنة 845 ألف و 736 جنيها والمصاريف الإدارية ورسم الموارد المالية للدولة 4 مليون و 206 ألاف و 191 جنيها ، ورسم دمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 11 ألفا و 133 جنيها .

و خـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهــرة 2 مليون و 948 ألف و 26 جنيها .

و بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 189 مليونا 782 ألف جنيه  .
 

عدد الحاويات جمارك الدخان الرسوم الجمركية القيمة المضافة ضرائب الأرباح التجارية

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