مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس
22مايو .. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه سوف يتم بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 مؤكدا انه لم يتم تحديد الية الامتحانات.
وأضاف الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد أنه منذ بدء الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة وذلك مع ارتفاع أعداد كورونا خلال الفترة الماضية وتتم المتابعة يوميا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأكد عميد زراعة عين شمس ، أنه سيتم تطبيق عقوبات على مخالفات تنفيذ الإجراءات الاحترازية تبدأ بالتنبيه والإنذار بجانب الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
وأوضح أنه تم تقليل وقت المحاضرات إلي النصف وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات وذلك تم بداية من شهر رمضان.
امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني
وأكد أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
الجدير بالذكر استضافت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، لجنة اختيار أفضل أبحاث دراسات عليا للحصول على منحة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمويل الطلاب الفائقين.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون "حاضنات الفائقين علمياً بالجامعات الحكومية " و الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعي والجمعية الشرعية . نضم اللجنة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و تنسيق الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
حيث تم عقد سيمينار علمي لعرض الأبحاث المقدمة من ٢٠ باحث و باحثة دراسات عليا ( ماجستير ودكتوراة) من خمس كليات عملية هي كليات ( الطب ، الهندسة ، الصيدلة ، الزراعة ، العلوم ).وذلك برئاسة الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة وعضوية وحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي و الأستاذ مصطفى إسماعيل أمين الجمعية الشرعية و مسئول تمويل منح التضامن و الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و الدكتورة أماني سليمان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث و الدكتور عمرو سعد وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا و البحوث و الدكتورة رحاب عثمان أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة .
و استقرت اللجنة على اختيار ٦ مشروعات بحثية ( بحثان من كلية الزراعة ، بحث من كلية الطب ، بحث من كلية العلوم ، بحث من كلية الهندسة ، بحث من كلية الصيدلة).