22مايو .. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه سوف يتم بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 مؤكدا انه لم يتم تحديد الية الامتحانات.

وأضاف الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد أنه منذ بدء الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة وذلك مع ارتفاع أعداد كورونا خلال الفترة الماضية وتتم المتابعة يوميا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأكد عميد زراعة عين شمس ، أنه سيتم تطبيق عقوبات على مخالفات تنفيذ الإجراءات الاحترازية تبدأ بالتنبيه والإنذار بجانب الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

وأوضح أنه تم تقليل وقت المحاضرات إلي النصف وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات وذلك تم بداية من شهر رمضان.

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

وأكد أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الجدير بالذكر استضافت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، لجنة اختيار أفضل أبحاث دراسات عليا للحصول على منحة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمويل الطلاب الفائقين.



ويأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون "حاضنات الفائقين علمياً بالجامعات الحكومية " و الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعي والجمعية الشرعية . نضم اللجنة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و تنسيق الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

حيث تم عقد سيمينار علمي لعرض الأبحاث المقدمة من ٢٠ باحث و باحثة دراسات عليا ( ماجستير ودكتوراة) من خمس كليات عملية هي كليات ( الطب ، الهندسة ، الصيدلة ، الزراعة ، العلوم ).وذلك برئاسة الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة وعضوية وحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي و الأستاذ مصطفى إسماعيل أمين الجمعية الشرعية و مسئول تمويل منح التضامن و الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و الدكتورة أماني سليمان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث و الدكتور عمرو سعد وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا و البحوث و الدكتورة رحاب عثمان أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة .

و استقرت اللجنة على اختيار ٦ مشروعات بحثية ( بحثان من كلية الزراعة ، بحث من كلية الطب ، بحث من كلية العلوم ، بحث من كلية الهندسة ، بحث من كلية الصيدلة).