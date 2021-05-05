في مثل هذا اليوم.. انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية

بورصة نيويورك

يحل اليوم ذكرى انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية “بورصة نيويورك”، وذلك خلال عام 1893، الأمر الذي خلف وراءه كساد اقتصادي رهيب آنذاك.

وسوق نيويورك للأوراق المالية، بورصة مقرها في نيويورك، وهي تعتبر أكبر بورصة على أساس الأسهم في العالم، وذلك استنادا إلى إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بها، وكانت شركة نيويورك للأوراق المالية، التي كانت تدير سابقا كمنظمة خاصة، كيانا عاما في عام 2005 بعد اقتناء أرخبيل لتبادل التجارة الإلكترونية.

وبحسب الموقع الرسمي لها، فهي أيضا تسمى الشركة الأم لبورصة نيويورك الآن بورصة نيويورك يورونكست، بعد الاندماج مع البورصة الأوروبية في عام 2007، وبعد ذلك تم الاستحواذ على بورصة نيويورك يورونكست من قبل بورصة إنتركونتيننتال.

سوق نيويورك ومفهومه

تعرف أيضا بورصة نيويورك باسم “المجلس الكبير”، واعتمدت لسنوات عديدة على صالة المبادلات التجارية في داخلها فقط، مستخدمة نظام المزاد العلني المفتوح، وقد انتقلت العديد من عمليات التداول في بورصة نيويورك إلى الأنظمة الإلكترونية، ولكن لا يزال يتم استخدام تجار التداول في البورصة لتحديد الأسعار والتعامل في التداول المؤسسي الكبير الحجم.

سوق نيويورك للأوراق المالية

يتم فتح باب التداول في بورصة نيويورك من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحا حتى 4:00 مساءا بتوقيت شرق أمريكا، ويتم غلق البورصة في جميع العطلات الفيدرالية، عندما تأتي عطلة الأعياد الفيدرالية يوم السبت، يتم إغلاق بورصة نيويورك أحيانا في يوم الجمعة السابق، وعندما تأتي العطلة الفيدرالية يوم الأحد، يمكن إغلاق بورصة نيويورك يوم الاثنين التالي.

وقد أعطت سلسلة من عمليات الاندماج سوق نيويورك للأوراق المالية حجمها الضخم ووجودها العالمي، كما بدأت الشركة في بورصة نيويورك قبل إضافة البورصة الأمريكية ودمجها مع يورونكست، كذلك تم شراء بورصة نيويورك في صفقة بقيمة 11 مليار دولار من قبل بورصة إنتركونتيننتال في عام 2013.

تاريخ سوق نيويورك

يعود تاريخ سوق نيويورك للأوراق المالية إلى 17 مايو عام 1792، وفي هذا اليوم وقع 24 سمسار بورصة من مدينة نيويورك على اتفاقية بوتنوود في 68 وول ستريت، حيث انطلقت بورصة نيويورك بخمس أوراق مالية والتي تشتمل على سندات حكومية وسهمين مصرفيين.

وبفضل انطلاقها كبورصة للأوراق المالية الرئيسية في الولايات المتحدة، فإن العديد من أقدم الشركات المتداولة علنا موجودة في بورصة نيويورك، وتعتبر شركة كون اديسون أطول الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك، حيث يعود تاريخها إلى 1824 كشركة نيويورك للغاز الخفيف، جنبا إلى جنب مع الأسهم الأمريكية، كما يمكن للشركات الأجنبية أيضا إدراج أسهمها في بورصة نيويورك إذا كانت تلتزم ببعض قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والمعروفة باسم معايير الإدراج.

وقد اجتازت بورصة نيويورك حدثا بارزا، حيث تداول مليون سهم في يوم واحد في عام 1886، وفي عام 1987، تم تداول 500 مليون سهم في بورصة نيويورك خلال يوم عمل عادي، وبحلول عام 1997، تم تداول مليار سهم يوميا في بورصة نيويورك.