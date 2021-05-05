عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بورصة نيويورك

في مثل هذا اليوم.. انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية

بورصة نيويورك
بورصة نيويورك

يحل اليوم ذكرى انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية “بورصة نيويورك”، وذلك خلال عام 1893، الأمر الذي خلف وراءه كساد اقتصادي رهيب آنذاك.

وسوق نيويورك للأوراق المالية، بورصة مقرها في نيويورك، وهي تعتبر أكبر بورصة على أساس الأسهم في العالم، وذلك استنادا إلى إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بها، وكانت شركة نيويورك للأوراق المالية، التي كانت تدير سابقا كمنظمة خاصة، كيانا عاما في عام 2005 بعد اقتناء أرخبيل لتبادل التجارة الإلكترونية.

وبحسب الموقع الرسمي لها، فهي أيضا تسمى الشركة الأم لبورصة نيويورك الآن بورصة نيويورك يورونكست، بعد الاندماج مع البورصة الأوروبية في عام 2007، وبعد ذلك تم الاستحواذ على بورصة نيويورك يورونكست من قبل بورصة  إنتركونتيننتال.

سوق نيويورك ومفهومه 

تعرف أيضا بورصة نيويورك باسم “المجلس الكبير”، واعتمدت  لسنوات عديدة على صالة المبادلات التجارية في داخلها فقط، مستخدمة نظام المزاد العلني المفتوح، وقد انتقلت العديد من عمليات التداول في بورصة نيويورك إلى الأنظمة الإلكترونية، ولكن لا يزال يتم استخدام تجار التداول في البورصة لتحديد الأسعار والتعامل في التداول المؤسسي الكبير الحجم.  

سوق نيويورك للأوراق المالية 

يتم فتح باب التداول في بورصة نيويورك من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحا حتى 4:00 مساءا بتوقيت شرق أمريكا، ويتم غلق البورصة في جميع العطلات الفيدرالية، عندما تأتي عطلة الأعياد الفيدرالية يوم السبت، يتم إغلاق بورصة نيويورك أحيانا في يوم الجمعة السابق، وعندما تأتي العطلة الفيدرالية يوم الأحد، يمكن إغلاق بورصة نيويورك يوم الاثنين التالي.

وقد أعطت سلسلة من عمليات الاندماج سوق نيويورك للأوراق المالية حجمها الضخم ووجودها العالمي، كما بدأت الشركة في بورصة نيويورك قبل إضافة البورصة الأمريكية ودمجها مع يورونكست، كذلك تم شراء بورصة نيويورك في صفقة بقيمة 11 مليار دولار من قبل بورصة  إنتركونتيننتال في عام 2013.

 

تاريخ سوق نيويورك 

يعود تاريخ سوق نيويورك للأوراق المالية إلى 17 مايو عام 1792، وفي هذا اليوم وقع 24 سمسار بورصة من مدينة نيويورك على اتفاقية بوتنوود في 68 وول ستريت، حيث انطلقت بورصة نيويورك بخمس أوراق مالية والتي تشتمل على سندات حكومية وسهمين مصرفيين.  

وبفضل انطلاقها كبورصة للأوراق المالية الرئيسية في الولايات المتحدة، فإن العديد من أقدم الشركات المتداولة علنا موجودة في بورصة نيويورك، وتعتبر شركة كون اديسون أطول الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك، حيث يعود تاريخها إلى 1824 كشركة نيويورك للغاز الخفيف، جنبا إلى جنب مع الأسهم الأمريكية، كما يمكن للشركات الأجنبية أيضا إدراج أسهمها في بورصة نيويورك إذا كانت تلتزم ببعض قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والمعروفة باسم معايير الإدراج.

وقد اجتازت بورصة نيويورك حدثا بارزا، حيث تداول مليون سهم في يوم واحد في عام 1886، وفي عام 1987، تم تداول 500 مليون سهم في بورصة نيويورك خلال يوم عمل عادي، وبحلول عام 1997، تم تداول مليار سهم يوميا في بورصة نيويورك.

بورصة نيويورك سوق نيويورك سوق أوراق مالية القيمة السوقية البورصة الأوروبية

موضوعات متعلقة

نمو بورصة دبي للذهب والسلع في عقود كوانتو الروبية الهندية خلال أبريل

شادي محمد نصب على زملائه في البورصة؟.. مدافع الأهلي السابق: أدمنتها

بعد التلاعب في الأسعار لصالح كبار التجار.. طلب إحاطة بسبب مجاملات بورصة البيض

ترشيحاتنا

من داخل غرفة العمليات .. شاهد شيما صابر تضع مولودها الأول

جراحة دقيقة بمستشفى قنا الجامعي تعيد تشكيل المجرى البولي لسيدة عشرينية

4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية ضد الموظف فى قانون الخدمة المدنية

بعد الموافقة رسميا على انشائه .. ننشر أهداف المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

تعرف على الارتفاعات المحددة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة

التصرف الشرعي لمن شك في عدد ركعات الصلاة .. لجنة الفتوى تكشف عنه

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

كورونا يفتك بالبلاد.. الهند تسجل 382 ألف إصابة و3780 وفاة خلال 24 ساعة

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ