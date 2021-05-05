الأطباء عثروا على 2 جدد.. سيدة تضع 9 أطفال دفعة واحدة

أنجبت سيدة من مالي بالغة من العمر 25 عاما 9 أطفال دفعة واحدة بعد أن ضل الأطباء العدد الصحيح للأطفال الموجودة داخل رحم السيدة بالرغم من الكشف عليها بالأشعة السينية أكثر من مرة أثناء فترة الحمل و التأكد أنها كانت حامل في 7 أطفال .

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة في منتصف العشرينات من مالي وضعت 9 أطفال دفعة واحدة في مستشفى بالمغرب بسبب تعرضها لأزمة صحية دفعتها إلى الإنجاب قبل موعد الولادة بأسبوع .

صدم الأطباء أثناء الولادة بوجود توأمين آخرين في رحم السيدة فأصبح العدد 9 أطفال، فقد كان الأطباء أثناء الحمل منبهرين بعدد الأجنة الموجودة في رحم السيدة إلا انهم شعروا بصدمة أكبر حينما عثروا على أطفال آخرى في رحمها لم تراهم الآشعة أثناء الحمل .

أكد الأطباء أن السيدة و أطفالها التسعة في حالة صحية جيدة للغاية، فإن بعض الأطباء كانوا متوقعين وفاة السيدة أثناء الحمل أو عقب الولادة مباشرة بسبب الضغطج الواقع عليها من الحمل .

جدير بالذكر أن تلك السيدة تسببت في ضجة كبيرة في شمال إفريقيا عقب وضعها لأبنائها التسعة في آن واحد، بالإضافة إلى إكتشاف أطفال آخرى في الرحم أثناء الولادة و أوضحوا أنها طفرة في الطب، كما أشار الطبيب المسئول عن الحالة أن المواليد الجديدة التي عثروا عليها اثناء الولادة هما طفل و طفلة .

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