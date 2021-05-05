عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء .. ويبحث الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث ايضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر

مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء مستجدات فيروس كورونا المحافظات

ترشيحاتنا

بعد الهزيمة من غزل المحلة.. الأهلي يعاقب لاعبيه بخصم 30 ألف جنيه من مستحقاتهم

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.. تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام فرق إنجلترا

وادي زرقاء ماعين.. جنة على أرض مملكة الأردن

بالصور .. شاهد أجواء ثاني أيام امتحانات طلاب الدمج في المدارس

بيان برلماني لوزيرة الصحة: رقابتكم غائبة وبيع الأدوية عبر الشوسيال ميديا ضرب الصيدليات فى مقتل

مخاطر كورونا .. قرار عاجل من السعودية بشأن القادمين لـ العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

القوى العاملة: توفير 4176 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

تعرف على الارتفاعات المحددة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة

من داخل غرفة العمليات .. شاهد شيما صابر تضع مولودها الأول

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ