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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.. تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام فرق إنجلترا

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب “ستامفورد بريدج”، يإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي في إسبانيا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الميرنجي.

ويتطلع كل منهما لخطف بطاقة التأهل للوصول إلى النهائي المنتظر الذي تستضيفه إسطنبول يوم 29 مايو المقبل.

 

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.. تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام فرق إنجلترا

 

خاض فريق ريال مدريد 35 مباراة أمام فرق الدوري الإنجليزي، وتمكن من تحقيق الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل في 10 مباريات وخسر مثلهما.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 56 هدف في شباك الفرق الإنجليزية، بينما استقبلت شبامه 44 هدفًا.

 

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ريال مدريد

يخوض ريال مدريد، الذي أطاح في طريقه بأتالانتا من ثمن النهائي وليفربول من ربع النهائي، نصف النهائي الـ30 له بدوري أبطال أوروبا حيث سبق له الفوز بـ16 وخسارة 13.

ويغيب عن ريال مدريد كل من داني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، ورفائيل فاران، بينما عاد راموس وميندي اللذان تعافيا بشكل تام من إصابتيهما العضلية، ومن المتوقع مشاركتهما في اللقاء من البداية.

كما شهدت القائمة اسم فيدي فالفيردي بعدما ظهرت سلبية عينته وشفائه من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استدعاء البرازيلي مارسيلو الذي كان من الغير متوقع سفره مع البعثة نظرا لمشاركته في انتخابات جمعية مدريد (برلمان إقليم مدريد).

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: ميليتاو - راموس- ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي - ميجيل

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي - أريباس - بلانكو

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو.

 

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تشيلسي


تشيلسي الذي توج بالبطولة للمرة الأولى والأخيرة في 2012، فلم يبلغ نصف النهائي منذ عام 2014، عندما أطاح به أتلتيكو مدريد.

ويشهد تشيلسي تطور في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي.

صافرة إيطالية


اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الإيطالي، دانييلي أورساتو، لإدارة مباراة تشيلسي وضيفه ريال مدريد، اليوم، الأربعاء.

ويساعد أورساتو مواطناه، أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، بينما سيكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي مسؤولا عن حكم الفيديو المساعد.

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