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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختطاف صحفي فرنسي على يد جماعة مسلحة تابعة للقاعدة في مالي

اختطاف صحفي فرنسي
اختطاف صحفي فرنسي علي يد جماعة مسلحة تابعة للقاعدة في مالي

أعلن صحفي فرنسي اليوم الأربعاء اختطافه، من قبل جماعة متشددة تابعة لتنظيم القاعدة في مالي، مطالبا سلطات بلاده بالسعي إلى إنقاذه.

وظهر الصحفي "أوليفييه ديبوا" في مقطع فيديو مصور وهو يناشد السلطات الفرنسية لتحريره من مختطفيه؛ وهم متشددون في مدينة جاو بشمال مالي.

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وفي المقطع القصير، يؤكد الصحفي الفرنسي وهو مراسل مجلة "لوبوان" أنه تم اختطافه من قبل الجماعة المتشددة في 8 أبريل الماضي.

وقال الصحفي في التسجيل: "أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في جاو في الثامن من أبريل".

وأضاف في تسجيل مدته 21 ثانية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتحدث إلى أسرتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري".

وأعلنت مجموعة يطلق عليها: "دعم الإسلام والمسلمين (GSIM)" عن تبني اختطاف الصحفي الفرنسي في مالي.

وتعد هذه المنظمة إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية في مالي، وتتبع لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وتعمل بشكل رئيسي على بث سمومها في شمال البلاد.

صحفي فرنسي اختطاف تنظيم القاعدة جماعة مسلحة مالي

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