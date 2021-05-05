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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل وراء سرقة مكتب بريد بالجيزة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد بالجيزة.

تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائره القسم وسرقة مبلغ مالى ، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسى ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة".

 أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية واختمر فـى ذهنه سرقة مكتب البريد وقام بمعاينة أبوابه وفـى سبيل ذلك قام بشراء مجموعة من الأدوات "ضبطوا" وإخفائه المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة).

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