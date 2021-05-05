آداب عين شمس تكشف عن مواعيد تسليم الكتب الالكترونية

اعتمد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، نتائج المستوى الأول والثالث والخامس والسابع من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي للكلية لمعرفة نتائجهم.

أكد الدكتور مصطفى مرتضى خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وشدد مصطفى، على ضرورة تكاتف الجهود لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.

وأشار الي انه تم الإعلان عن جداول توزيع الكتب الإلكترونية الخاصة بالمقررات حيث يبدأ التسليم للمستوي الثاني الفرقة الاولي غدا الخميس الموافق 6مايو 2021 منوها الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي الالتزام بالمواعيد المعلنة منعا للتكدس ويتم تسليم الكتاب الإلكتروني بإيصال المصروفات او كارنبه العام الجامعي للطالب.

وفي إطار بروتوكول تعاون "حاضنات الفائقين علمياً بالجامعات الحكومية " و الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية ، استضافت جامعة عين شمس برئاسة ورعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و تنسيق أ.د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجنة اختيار أفضل أبحاث دراسات عليا للحصول على منحة وزارة التضامن الإجتماعي لدعم وتمويل الطلاب الفائقين.



حيث تم عقد سيمينار علمي لعرض الأبحاث المقدمة من ٢٠ باحث و باحثة دراسات عليا ( ماجستير ودكتوراة) من خمس كليات عملية هي كليات ( الطب ، الهندسة ، الصيدلة ، الزراعة ، العلوم ).وذلك برئاسة أ.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة و عضوية وحضور د. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي و مصطفى إسماعيل أمين الجمعية الشرعية و مسئول تمويل منح التضامن و أ.د. محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و أ.د. أماني سليمان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أسامة منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث و أ.د. عمرو سعد وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا و البحوث و أ.د. رحاب عثمان أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة .