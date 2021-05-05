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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تنتهي من فحص 4100 حالة مرضية خلال شهر بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

 قال الدكتور أحمد محروس وكيل مديرية الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بالمناطق النائية بالمحافظة، قامت بالكشف على 4100 حالة مرضية خلال شهر أبريل الماضي.

 

وأوضح  محروس ، أن القوافل شملت ٨ قرى بمراكز الفرافرة والداخلة وبلاط ،وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بجميع التخصصات الطبية.

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على جانب آخر، عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

ووجه المحافظ ، بإعداد خطة متكاملة لكل قطاع من القطاعات المستهدف تطويرها، تتضمن احتياجات ومطالب كل قرية والتنسيق بين كافة القطاعات للانتهاء من إجراءات البدء فى خطة التطوير.

 

وتشمل أعمال التطوير مكونات البنية الأساسية ، من مياه وكهرباء وصرف صحى ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

 

وأكد الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة حياة كريمة تخدم كل قرى وريف مصر، حيث تخدم 58 مليون نسمة، موضحا أنه المبادرة تسعى إلى تكثيف وتنويع للمشروعات المزمع تنفيذها في الريف المصري خلال الفترة الراهنة.

 

وأضاف مدير مبادرة حياة كريمة ، أن الحكومة تعمل في مبادرة حياة كريمة، ويجري العمل على المكون الاقتصادي من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تمكين اجتماعي من خلال خدمات مقدمة للمرأة والطفل.

 

من ناحية اخري  ، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المنتفعين من أراضي الدولة تشجيعا للاستثمار الزراعي.

 

وأكد محافظ الوادى الجديد ، أن المبادرة تشمل المساحات من فدان واحد حتى 10 أفدنة، بخصم 50%من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى2021، وخصم 25%حال سداد قيمتها خلال شهر يونيو2021، وخصم 15%حال سداد قيمتها خلال شهر يوليو2021.

 

وأضاف أنه بالنسبة للمساحات من 10 أفدنة إلى 20 فدانا يجري خصم 25%من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى2021، وبالنسبة المساحات أكثر من 20 فدان حتي50 فدانا، يجري خصم 15% من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى 2021.

الوادى الجديد حياة كريمة قوافل طبية المبادرة الرئاسية الوحدات الصحية القرى والنجوع مراكز الوادي الجديد حالة مرضية

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