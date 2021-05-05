عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أدمن صفحة المخبر المصرى بالدقهلية لنشره أخبار كاذبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من ضبط شاب أدمن صفحة "المخبر المصري" علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك "، لقيامه بنشر أخبار  كاذبة حول شخص يستدرج سائقي التاكسي بالمنصورة ويسرقهم ، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر بعدما تم ضبطه من قبل بعد نشره اخبار كاذبة عن وجود عصابة لسرقة الاطفال بالدقهلية .


وورد إخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد برصد المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منشور علي صفحة (المخبر المصري ) تداول منشور يتضمن ( صورة لأحد الأشخاص ومدون أعلي الصورة بقيام ذلك الشخص باستدراج سائقي تاكسي المنصورة وفي طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيف التاكسي بمعاونة آخرين ويتم سرقة التاكسي وضرب السائق، وأنه دائم التردد على منطقة " عزبة الصفيح " بالمنصورة ومعه كارنيه ضابط ومسدس .


و بالفحص تبين على عدم صحة ما تضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة " أدمن الصفحة " وتبين أنه يدعي " محمد أحمد محمد احمد مصطفي " 21 عاما ، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين.


وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة  تم ضبطه وبمواجهته أقر بانه أدمن الصفحة المشار إليها والقائم علي نشر ذلك المنشور ، وأن ماتم نشره " غير صحيح " وقصد منه الحصول علي عدد كبير من المشاهدين والمتابعين وأضاف بانه تحصل على الصورة من احد المواقع .


كما سبق أن تم ضبط المذكور بتاريخ 2021/4/5 في القضية رقم 2021/3030 إداري مركز السنبلاوين القيامه بنشر منشور على ذات الصفحة زعم خلاله " بضبط عصابة مكونة من اثني عشر شخص بقرية " دميرة " دائرة مركز طلخا تقوم بخطف الأطفال من تلك القرية على خلاف الحقيقة " وتم عرضه علي النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيله بضمان مالي " 2000 جنيه " وتم السداد ومازالت القضية بالنيابة العامة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الأجهزة الامنية شاب أدمن فيس بوك أخبار كاذبة سائقي التاكسي المخبر المصرى

موضوعات متعلقة

حقوق وآداب المنصورة تحولان الدراسة أونلاين حتى إجازة عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

موسم مميز .. وزير التموين: توريد 1.2 مليون طن قمح حتى الأمس

الأطباء: تخصص «الباطنة العامة» صاحب أكبر نسبة وفيات بـ16%

دعاء تفريج الهموم والمشاكل.. واظب عليه يُصلح حالك

الحكومة : توريد 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس" الأسبوع المقبل و 1.7 مليون جرعة أخرى نهاية الشهر

الحكومة :رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي في شرم الشيخ استعدادا لعودة السياحة

مواصفات هيونداي Kona N الجديدة كليا .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

بعد الهزيمة من غزل المحلة.. الأهلي يعاقب لاعبيه بخصم 30 ألف جنيه من مستحقاتهم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

مخاطر كورونا .. قرار عاجل من السعودية بشأن القادمين لـ العمرة

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ