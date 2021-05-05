ضبط أدمن صفحة المخبر المصرى بالدقهلية لنشره أخبار كاذبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من ضبط شاب أدمن صفحة "المخبر المصري" علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك "، لقيامه بنشر أخبار كاذبة حول شخص يستدرج سائقي التاكسي بالمنصورة ويسرقهم ، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر بعدما تم ضبطه من قبل بعد نشره اخبار كاذبة عن وجود عصابة لسرقة الاطفال بالدقهلية .
وورد إخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد برصد المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منشور علي صفحة (المخبر المصري ) تداول منشور يتضمن ( صورة لأحد الأشخاص ومدون أعلي الصورة بقيام ذلك الشخص باستدراج سائقي تاكسي المنصورة وفي طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيف التاكسي بمعاونة آخرين ويتم سرقة التاكسي وضرب السائق، وأنه دائم التردد على منطقة " عزبة الصفيح " بالمنصورة ومعه كارنيه ضابط ومسدس .
و بالفحص تبين على عدم صحة ما تضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة " أدمن الصفحة " وتبين أنه يدعي " محمد أحمد محمد احمد مصطفي " 21 عاما ، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه وبمواجهته أقر بانه أدمن الصفحة المشار إليها والقائم علي نشر ذلك المنشور ، وأن ماتم نشره " غير صحيح " وقصد منه الحصول علي عدد كبير من المشاهدين والمتابعين وأضاف بانه تحصل على الصورة من احد المواقع .
كما سبق أن تم ضبط المذكور بتاريخ 2021/4/5 في القضية رقم 2021/3030 إداري مركز السنبلاوين القيامه بنشر منشور على ذات الصفحة زعم خلاله " بضبط عصابة مكونة من اثني عشر شخص بقرية " دميرة " دائرة مركز طلخا تقوم بخطف الأطفال من تلك القرية على خلاف الحقيقة " وتم عرضه علي النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيله بضمان مالي " 2000 جنيه " وتم السداد ومازالت القضية بالنيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .