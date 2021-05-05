ضبط أدمن صفحة المخبر المصرى بالدقهلية لنشره أخبار كاذبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من ضبط شاب أدمن صفحة "المخبر المصري" علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك "، لقيامه بنشر أخبار كاذبة حول شخص يستدرج سائقي التاكسي بالمنصورة ويسرقهم ، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر بعدما تم ضبطه من قبل بعد نشره اخبار كاذبة عن وجود عصابة لسرقة الاطفال بالدقهلية .



وورد إخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد برصد المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منشور علي صفحة (المخبر المصري ) تداول منشور يتضمن ( صورة لأحد الأشخاص ومدون أعلي الصورة بقيام ذلك الشخص باستدراج سائقي تاكسي المنصورة وفي طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيف التاكسي بمعاونة آخرين ويتم سرقة التاكسي وضرب السائق، وأنه دائم التردد على منطقة " عزبة الصفيح " بالمنصورة ومعه كارنيه ضابط ومسدس .



و بالفحص تبين على عدم صحة ما تضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة " أدمن الصفحة " وتبين أنه يدعي " محمد أحمد محمد احمد مصطفي " 21 عاما ، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه وبمواجهته أقر بانه أدمن الصفحة المشار إليها والقائم علي نشر ذلك المنشور ، وأن ماتم نشره " غير صحيح " وقصد منه الحصول علي عدد كبير من المشاهدين والمتابعين وأضاف بانه تحصل على الصورة من احد المواقع .



كما سبق أن تم ضبط المذكور بتاريخ 2021/4/5 في القضية رقم 2021/3030 إداري مركز السنبلاوين القيامه بنشر منشور على ذات الصفحة زعم خلاله " بضبط عصابة مكونة من اثني عشر شخص بقرية " دميرة " دائرة مركز طلخا تقوم بخطف الأطفال من تلك القرية على خلاف الحقيقة " وتم عرضه علي النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيله بضمان مالي " 2000 جنيه " وتم السداد ومازالت القضية بالنيابة العامة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .