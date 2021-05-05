شاهد| مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الصفقة التي تمت بين الدولة المصرية وفرنسا في توريد 30 طائرة طراز رافال، التي تدل على تلاقي الرؤي السياسية والاستراتيجية بين كلا الدولتين فرنسا ومصر، منوها إلى أنه لابد أن نعود إلى سبعينيات القرن الماضى لأن هذا التنسيق والتعاون مستمر منذ حرب أكتوبر 73.

وأضاف "المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه منذ بدء حرب أكتوبر بدأنا في مستحقات مع الجانب الفرنسي، مما يؤكد على استمرار اهتمام القيادة على تطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة، سواء قوى سياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والاجتماعية، ولكن يأتي في مقدمتها القوى العسكرية حيث انها تمثل القوى الضرورية للقوات المسلحة وخاصة القوات الجوية.

وأشار "الألفي"، إلى أن تلك الثقافات تكون ضرورية لهذا النوع من الطائرات، التي قد تكون مصممة لتحقيق التفوق الجوي، وتنفيذ مهام الاستطلاع والقدرة على تقديم المعونة الارضية للقوات البرية، بالإضافة إلى تنفيذ الضربات الجوية العنيفة.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المقاتل المصري ذات كفاءة وقدرة عالية جدا بشهادة جميع الدول التي نتعامل معها، سواء كان بالتدريبات المشتركة والصفقات المشتركة، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت في هذه الصفقة الصيانة المستمرة وقدرة التجميع والتصنيع وإعطاء رخصة بذلك.

وأوضح أنه تم دخول الدولة المصرية مع فرنسا في القواذف الطائفية المعروفة في مجال الدفاع الجوي، مؤكدا أن السياسة والقوي العسكرية المصرية أًبحوا يقفان معا بشدة أمام مكافحة الإرهاب، حيث أنه مكن مصر في السيطرة على العديد من العلميات الإرهابية الخطيرة.