ملخص الحلقات 22 من مسلسلات رمضان.. لعبة نيوتن والاختيار 2 والنمر واللى مالوش كبير وهجمة مرتدة الأبرز

تتنافس عدد كبير من الأعمال الفنية في الموسم الرمضاني الحالي 2021، وفي هذه السطور نستعرض تفاصيل الحلقة 22 من تلك المسلسلات، التي شهدت تصاعدا كبيرا في الأحداث منها الاختيار2 وضل راجل ولعبة نيوتن.

لعبة نيوتن

شهدت الحلقة 22 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث، ومنها عدم ذهاب حازم “محمد ممدوح” إلى الموعد المتفق عليه لتطليق هنا “منى زكى”، حيث قام بالسفر مع أمينة “عائشة بن أحمد” إلى الخارج.

كما بدأت هنا عملها فى مصنع العسل بناءً على طلب بدر “سيد رجب”، وبالإضافة إلى عملها مع مؤنس فى السوبر ماركت.

أما والدة هنا فقد توفيت، وقد سافر مؤنس إلى أمريكا، إلا أنه فوجئ أن زوجته الأولى تطلب الطلاق كما جمعته خلال الأحداث علاقة غامضة بامرأة لم يتم الإفصاح عنها.

ضد الكسر

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 22 من مسلسل “ضد الكسر” للنجمة نيللى كريم، وتضمنت الأحداث عن طريق الفلاش باك ظهور نيللى كريم وهى فى بداية مشوارها، حيث كانت تعمل فى مكتبة، وكشفت أن صاحب المكتبة يتاجر فى العملة مع صلاح - مصطفى درويش.

وخلال الحلقة حصل خلاف بين نيللى وصاحب المكتبة بسبب عجز فى الإيراد اليومى للمكتبة واتهمها بالسرقة، وكشفت أنها تعلم بأمر تجارة الدولارات الموجودة فى المخزن وهددته وطردها صاحب المكتبة، وبعدها ذهبت نيللى كريم - سلمى - لصلاح، مصطفى درويش وطلبت منه أن تعمل معه فى تجارة العملة وبالفعل وافق الأخير وبدأت رحلتها معه، وبعدها تم فضح صلاح وقبض عليه ودخل السجن وقبل دخوله بساعات أتى لمنزلها وأعطاها شنطة دولارات لتحتفظ بها، وبعد دخوله السجن قامت نيللى بسرقة الأموال.

وتأتى هذه الأحداث حينما كانت تروى نيللى - سلمى لشقيقتها ملك - تارا عماد، العلاقة التى كانت تربطها بصلاح - مصطفى درويش وسبب رفض العلاقة التى كانت بينه وبين شقيقتها.

اللى مالوش كبير

بدأت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل"اللي مالوش كبير" المذاع يوميا على قناة "سي. بي. سي" في تمام الساعة التاسعة، بمحاولة هاجر صديقة غزل تشويها بمياه نار، لتقوم "أبلة يسرية" كبيرة السجن بكشفها لتنهرها وتتهمها بالخيانة، فتبرر أن والدتها مريضة بالكانسر ولا يوجد لديها أموال للانفاق على أهلها مقابل المبلغ الكبير الذي عرض عليها، تفيق غزل وتشعر بثقل في رأسها وتبلغ هاجر بأنها صديقتها الوحيدة وتطمئن لها.

تمكن مينا "محمود حافظ" دراع الخديوي اليمين من العثور على إبراهيم وتحدث مشاجرة يقوم بعدها بسحب إبراهيم ويقوم بتسليمه للشرطة ويتم التحقيق معه، وعندما تعلم غزل بالخبر ترقص وسط زميلتها المسجونات للفرح بظهور براءتها.

انتهت الحلقة بصدور حكم بالإفراج عنها، لتخرج وتجد الخديوي في انتظارها، ويطلب منها الخديوي الزواج بعد انتهاء أيام العدة وتعويضها عن أيام السجن، وتذهب لزيارة والدتها ووالدها في المنزل وتبلغهم أنها ستتزوج من الخديوي، وتبلغ نادين عابد تيمور بأنها طالبته بالإعلان عن زواجهم رسميا لأن كتب كتاب غزل بعد ساعات ليتصل بشخص ويطلب مقابلته، ويكرر أن الزواج لن يتم، وأثناء كتب الكتاب يقوم عابد بتوصية رجاله بإطلاق النار عليهما.

هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية الحلقة الـ 22 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين لمسلسل “هجمة مرتدة”، بتوجه ضابط المخابرات المصرية إلى سيف العربي (أحمد عز)، واصطحابه بالسيارة إلى مكان بعيد، بينما تلتقي دينا أبو زيد (هند صبري) مع نازلي تحسين (إنجي المقدم) وتأخذ بصماتها من كأس المياه التي كانت تشرب به.



ويخبر سيف العربي، الضابط، أنه تم نقله إلى تركيا عن طريق سيارة تابعة لشركة نقل تقوم بتهريب مقاتلين أجانب للعراق، ويخبره الضابط أن طارق تم القبض عليه؛ بسبب قضية تهرب ضريبي، ويخبره سيف أنه سيجد بديلا لتوصيله بعدنان.



وتختلف شقيقة سيف العربي، منار (مايان السيد) مع زملائها، بسبب حبها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وانتمائهم للإخوان، ويخبر أحدهم الدكتور سعيد خليل (أحمد حلاوة) بما حدث، ويخبره بضرورة ضمها وتجنيدها.



ويتعرف “سيف” على شاب عربي، بعد تحريره من مشاجرة مع لصوص أجانب، بينما تذهب دينا أبو زيد لمنزل نازلي تحسين، وتنجح في فتح خزينة «نازلي» في 3 محاولات لها؛ بعدما عرَّضت نفسها للخطر، وتُصَوِّر الأوراق التي بداخلها، في ظل عودة نازلي مرة أخرى لداخل المنزل، وتختتم أحداث الحلقة الثانية والعشرين لمسلسل هجمة مرتدة.

النمر

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "النمر" عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

القبض على "النمر" محمد إمام بتهمة سرقة "عنتر الحلق" بيومى فؤاد، ولكن تم الإفراج عنه لعدم ثبات التهمة.

كما شهدت الحلقة ظهور الفنانة سوسن بدر على انها والدة "النمر".

وقام "النمر" بجمع كل العاملين فى الصاغة، مؤكدا أنه يحاول تحقيق حلم والده بأن تكون الصاغة مكانا عالميا فى صناعة الذهب.

الاختيار 2

بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين لمسلسل “الاختيار 2” بقيام ضابطي الأمن الوطني زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، ويوسف الرفاعي (أحمد مكي) بعمل كمين لأحد العناصر الإرهابية ومطاردته، لكنه يفر منهما أولا، ويصيب الضابط زكريا بطلق ناري في كتفه اليسرى، ولكنه ينجو من الموت المحقق ويتلقى الإسعافات في مستشفى الشرطة.



ووثقت الحلقة الثانية والعشرون لمسلسل “الاختيار 2” حادث استهداف موكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان بعبوة ناسفة من خلال حركة حسم الإرهابية، ونجاته من الموت بعد محاولة اغتيال فاشلة له، ووثقت الحلقة الحادث بعرض فيديوهات حقيقية منه.



وشهدت الحلقة تخطيط جماعة الإخوان الإرهابية لمخطط فوضى جديد، يستهدف تأجيج حالة الغضب في الشارع والحشد مثلما حدث في عام 2011، واستهداف أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية بصواريخ سام، في ظل استهداف شخصيات سياسية وإعلامية، للانقضاض على الحكم.



وشهدت الحلقة أيضا ظهور الخائن هشام عشماوي أو أبو عمر المهاجر (أحمد العوضي) للمرة الثالثة، وبيعة جماعة المرابطين له، في ظل غضب صديقه عماد عبد الحميد، من ذلك ورؤيته بأنه أحق بالبيعة منه، وانشقاقه عنهم وعزمه القيام بعمليات تحت اسم الشيخ حاتم.



وشهدت الحلقة الثانية والعشرون لمسلسل الاختيار 2 ظهورا خاصا للفنان نضال الشافعي، الذي جسد دور رجل سيناوي، تقوم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية باختطافه بسبب تعاونه مع الجيش المصري، ولكنه يدخل في حوار معهم بحدية ويرفض تخوينهم للجيش، واحتكارهم للإسلام، ويشبههم بالفئران، ثم تقوم الجماعة الإرهابية بقتله رميا بالرصاص.



ويلتقي الضابط زكريا يونس بأحد قيادات الإخوان، ويعلم منه المسئول عن المقاومة المسلحة محمد كمال ومحمود عزت، وتتوجه قوات الأمن لعملية مداهمة لمنزل محمد كمال، وتتشابك قوات الامن معه، وتصفيته هو وحارسه الشخصي - ياسر شحاتة علي رجب - بعد اشتباكهما مع الأمن بالرصاص الحي.



ووثقت الحلقة الثانية والعشرون لمسلسل “الاختيار 2” عملية القبض على الإخواني نبيل الدسوقي، واعترافه بالمشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركات، التي قام بها تحت قيادة الإخواني علاء علي علي السماحي.



وتوثق الحلقة عرض فيديوهات الضابطين الهاربين خيرت السبكي وحنفي جمال، التي توعدا بها الأمن المصري، كما وثقت الحلقة حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال انتحاري، حمل معه حقيبة مليئة بالمتفجرات، في الحادث الواقع يوم ١١ ديسمبر عام ٢٠١٦.