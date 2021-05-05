إصابة ٤ أشخاص في تصادم جرار ونقل على طريق المنصورة جمصة

أصيب أربعة اشخاص ، في حادث تصادم بين سيارة نقل وجرار زراعي على طريق المنصورة جمصة ، في محافظة الدقهلية .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق رافد جمصة / المنصورة أمام قرية دملاش دائرة مركز بلقاس.



وبانتقال ضباط مركز شرطة بلقاس الى مكان البلاغ، والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من سيارة نقل قيادة أحمد.م.إ.ا. (45 عاما-سائق)، مقيم بندر سمئود غربية باتجاه جمصة، وجرار زراعي بمقطورة بدون لوحات معدنية قيادة محمد.ا.ع. (60 عاما-عامل زراعي)، مقيم قرية الروضة دائرة مركز طلخا بذات الاتجاه

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فيما تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد فاند السيارة مما أدى إلى اصطدامه بالجرار الزراعي من الجانب الأيمن، وانقلاب الجرار الزراعي بالمقطورة علي جانب الطريق.



ونجم عن ذلك إصابة 4 من مرافقي قائد الجرار الزراعي بكسور وكدمات متفرقة، وجميعهم يُقيمون قرية الجوادية دائرة المركز، وتم نقلهم لمستشفي بلقاس المركزي، وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج

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وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6274 جنح مركز بلقاس، وجار العرض على النيابة العامة.