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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تخسر 6 كيلو من وزنها.. اعرف السبب

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” مقطع فيديو للفنانة إلهام شاهين مع طبيب التخسيس الخاص بها ، حيث تعلن فيه عن خسارتها 6 كيلو من وزنها. 

 

وقالت إلهام شاهين فى الفيديو: “أنا خسرت 6 كيلو من وزنى وهدفى الرئيس أن أخسر 10 كيلو من الوزن، وهو ما أتمناه أن يزيد وهو أمر إيجابى بالنسبة لى”. 

 

وأضافت إلهام شاهين: “هناك عدد من الجمهور والناس الذين يرفضون أن يظهروا الأشياء الجميلة فى حياتهم ولكنى لست من هؤلاء الناس”.

 

 

إلهام شاهين تتصدر التريند 

وتصدرت الفنانة  إلهام شاهين تريند مؤشر موقع جوجل.

 

وتتميز الفنانة إلهام شاهين بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة، خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس وفساتين تكشف عن أنوثتها، وهو ما يعرضها للانتقاد فى أغلب الاوقات.

 

ومن الناحية الجمالية، عتمدت  إلهام شاهين على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

 

في سياق آخر، حقق مسلسل حكاية حتة منى للنجمة إلهام شاهين نجاحا كبيرا بعد عرضه الأيام القليلة الماضية عبر فضائية CBC.

 

وقالت إلهام شاهين، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنها سعيدة جدا بردود فعل الجمهور حول قضايا المسلسل، مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الردود من أكثر الردود التى أثرت فيها في حياتها.

 

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بعد تصدرها تريند.. فساتين جريئة لـ إلهام شاهين عرضتها للانتقاد

 

وأضافت: “حكاية حتة منى لا تحتمل أكثر من 5 حلقات، وأنا أشجع هذا الأسلوب من المسلسلات لأنه بيقدم العمل بطريقة مكثفة وسريعة ولا يشعر المشاهد بالملل”.

 

وقدمت إلهام شاهين شخصية حياة ضمن أحداث حكاية "حتة منى" والتى  تتعرض للخيانة من زوجها وحبيب عمرها، وربما الملل هو السبب أو العمر، لتجسّد لنا المرأة التي لا يمكنها أن تتجاوز الأمر وترضى به، وأن الطلاق هو الحل الأمثل، بدلًا من الحياة مع رجل يدعي حبها؛ وتواجه حياة مرض السرطان، لتحارب مع نفسها التغيّرات التي تحدث في جسدها، وتصر على الطلاق، ولكن هنا يظهر الحب الدفين في زوجها، الذي لم يتخيل أبدًا الحياة بدونها، فتعود العلاقة أقوى مما كانت عليه.

 

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.  

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