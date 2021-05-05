بسبب نشر الغسيل.. سقوط طالبة من شرفة منزلها بالسنبلاوين

أصيبت طالبة بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة سقوطها أثناء قيامها بنشر الملابس من شرفة الطابق الأول بمنزلها بقرية " ديو الوسطي" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعوه "إيمان أحمد محمد السيد " 16 عاما ،طالبة ومقيمة قرية " ديو الوسطي " دائرة المركز ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ( إدعاء سقوط من علو ).



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤالها قررت بانه اثناء قيامها بنشر الملابس بشرفة الطابق الأول بمنزلها اختل توازنها وسقطت ارضا مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك



وبسؤال والدها المدعو " احمد محمد السيد متولى " 43 عاما، امين شرطة بمديرية أمن دمياط ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3988 إدارى مركز شرطة السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.