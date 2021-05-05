10 نصائح لاتباع نظام غذائي صحي

نظام غذائي صحي

هناك العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بارتكابها أثناء اتباع نظام غذائي صحي، والتي من أبرزها إهمال تناول الخضراوات والفواكة، واستبدالها بتناول الوجبات السريعة والحلويات استهلاك العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

نصائح لاتباع نظام غذائي صحي





ويمكن اتباع نظام غذائي صحي ان يستهلك منك الالتزام ببعض النصائح البسيطة، والسهلة، ولكنها سوف تضمن لك حياة صحية خالية من الأمراض المزمنة التي يمكن ان تسببها السمنة أو عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي نحصل عليها من الطعام.







ووفقا لما نشر في harvard ان هناك بعض نصائح لاتباع نظام غذائي صحي لتعزيز من مناعة الجسم، ويؤهل الجسم مقاومة الفيروسات، ومن أهمها:



نصائح لاتباع نظام غذائي صحي



1- اختيار الكربوهيدرات الجيدة ، حيث ان الحبوب الكاملة تعتبر من الكربوهيدرات الجيدة.

2- استهلاك الكثير من البروتين في النظام الغذائي، ونجد البروتين في الأسماك والدواجن والمكسرات والفاصوليا هي أفضل الخيارات.

3- اختيار الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، والحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة ، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة كـ الزيوت النباتية والمكسرات والأسماك وهي من أكثر المصادر الصحية التي تحتوي على دهون صحية.

4- اختر نظامًا غذائي صحي مليئًا بالألياف وغنيًا والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

5- تناول المزيد من الخضار والفواكه، وعليك اختيار اللون والتنوع بين الأخضر الداكن والأصفر والبرتقالي والأحمر.

6- استهلاك الكثير من الكالسيوم المتوفر في الحليب وغيرها من المصادر الأخرى.

7- الماء هو الأفضل للقضاء على الإحساس بالعطش، حيث يجب تخطي المشروبات السكرية والمشروبات الغازية.

8- تناول كميات أقل من الملح، وعليك اختيار الأطعمة الطازجة وعدد أقل من الأطعمة المصنعة.

9- تجنب استهلاك المشروبات الكحولية.

10- الحرص على استهلاك الفيتامينات المتعددة اليومية، وبالأخص فيتامين د لأنه يعزز مناعة الجسم ويقويها.