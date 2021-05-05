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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 816 حكماً وضبط 588 مخالفة مرورية و22 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،حملاتها المكبرة اليوم الأربعاء، لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (4) متهمين وبحوزتهم (4) أسلحة ، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (18.200) كيلو جرام و (600) جرام حشيش.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 816 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (143) حكم حبس جزئي، و ( 29 ) حكم حبس مستأنف، و( 405 ) أحكام غرامات، و( 230 ) أحكام المخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط  9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 588 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 96 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 129 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 125 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو "

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية امن اسوان اللواء عصام عثمان

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