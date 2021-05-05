عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر عصر أول أفريقي يفوز ببطولة دوسلدورف ماسترز لتنس الطاولة

صدى البلد

فاز عمر عصر المصنف 42 عالمياً بلقب بطولة دوسلدورف ماسترز لتنس الطاولة ليصبح أول أفريقي يحقق هذه البطولة. 


فبعد أن خسر النهائي أربع مرات في عامي 2020 و2021 استطاع اللاعب تحقيق اللقب هذه المرة.

 

وعبر البطل المصري عن سعادته بهذا الفوز قائلا: "أخيرًا! إنه شعور جيد ، لقد فزت بهذه المباراة أخيراً".


وأضاف عمر عصر  “لقد  تدربت كثيرًا هذا الأسبوع وذهبت إلى البطولة بتفاؤل شديد”.


وتابع عمر عصر: “كان لدي ثلاثة منافسين جيدين اليوم، لكنني شاركت في المباريات بثقة كبيرة بالنفس”.

 
واختتم عمر عصر حديثه قائلا: "شكراً جزيلاً لبوروسيا وDTTB ، لأنه سمح لي بالتواجد هناك، لا سيما فيما يتعلق باستعداداتي للأولمبياد".

 

الجدير بالذكر أن تنس الطاولة المصرية تتواجد بقوة في أولمبياد طوكيو، حيث تأهل منتخب الرجال والسيدات في منافسات الفرق بعد تحقيق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب كما ضمنت مصر مشاركة 2 لاعب و2 لاعبة في منافسات الفردي للرجال والسيدات، بعد تأهل الفريق.

اولمبياد طوكيو تنس الطاولة عمر عصر

ترشيحاتنا

موسم مميز .. وزير التموين: توريد 1.2 مليون طن قمح حتى الأمس

الأطباء: تخصص «الباطنة العامة» صاحب أكبر نسبة وفيات بـ16%

دعاء تفريج الهموم والمشاكل.. واظب عليه يُصلح حالك

الحكومة : توريد 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس" الأسبوع المقبل و 1.7 مليون جرعة أخرى نهاية الشهر

الحكومة :رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي في شرم الشيخ استعدادا لعودة السياحة

مواصفات هيونداي Kona N الجديدة كليا .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

بعد الهزيمة من غزل المحلة.. الأهلي يعاقب لاعبيه بخصم 30 ألف جنيه من مستحقاتهم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

مخاطر كورونا .. قرار عاجل من السعودية بشأن القادمين لـ العمرة

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ