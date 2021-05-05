عمر عصر أول أفريقي يفوز ببطولة دوسلدورف ماسترز لتنس الطاولة

فاز عمر عصر المصنف 42 عالمياً بلقب بطولة دوسلدورف ماسترز لتنس الطاولة ليصبح أول أفريقي يحقق هذه البطولة.



فبعد أن خسر النهائي أربع مرات في عامي 2020 و2021 استطاع اللاعب تحقيق اللقب هذه المرة.

وعبر البطل المصري عن سعادته بهذا الفوز قائلا: "أخيرًا! إنه شعور جيد ، لقد فزت بهذه المباراة أخيراً".



وأضاف عمر عصر “لقد تدربت كثيرًا هذا الأسبوع وذهبت إلى البطولة بتفاؤل شديد”.



وتابع عمر عصر: “كان لدي ثلاثة منافسين جيدين اليوم، لكنني شاركت في المباريات بثقة كبيرة بالنفس”.



واختتم عمر عصر حديثه قائلا: "شكراً جزيلاً لبوروسيا وDTTB ، لأنه سمح لي بالتواجد هناك، لا سيما فيما يتعلق باستعداداتي للأولمبياد".

الجدير بالذكر أن تنس الطاولة المصرية تتواجد بقوة في أولمبياد طوكيو، حيث تأهل منتخب الرجال والسيدات في منافسات الفرق بعد تحقيق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب كما ضمنت مصر مشاركة 2 لاعب و2 لاعبة في منافسات الفردي للرجال والسيدات، بعد تأهل الفريق.