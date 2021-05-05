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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قوافل ثقافية رمضانية بقرى دمياط

ثقافة دمياط
ثقافة دمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطتها الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث أطلق بيت ثقافة الزرقا قافلة ثقافية بمركز تنمية المجتمع، تضمنت محاضرة مع د. محمد جمال عن "دور الحب في تماسك الأسرة" وتناول الديانات بابا ومن الآيات شرحا لمفهوم الحب القائم على التقدير والتفاني.

 ودلل بأن الله محبة كما فى الإنجيل، وتسأل هل الحب شعور أم انفعال أم عاطفة، وبوصفه جاء الشعور بالإحساس الداخلي والانفعال بالتصرف خارجي يعبر ما كان بالداخل، ولكن إذا ما أخطا الشخص التعبير أعطى بذلك مفهوما غير قاصد للشخص الآخر عكس ما يكنه من حب وهو ما رآه د. جمال غير لائق بالعلاقات المتسمة بنوع من الترابط الأسرى، كالأب عند توبيخه وضربه لابنه فلا يسع من الابن حينها إلا أن يفكر بمدى كره والده له الأمر الذي يرجع لسوء التعبير، ولكن الواقع يحتم من وجهة نظر د. جمال وجود مشاحنات وايجابيات والحب يظهر بالمواقف الصعبة عند وجود رصيد كاف بين المحبين وأفراد الأسرة حينها تحل المشاكل وتتألف القلوب من جديد.

 وجاء د. جمال برأي الكاتب الإنجليزي الساخر ويليام عن صورة الحب القائمة على ثلاث أوجه هم الاحترام والانسجام والتفهم، كما تابعت الفعاليات نشاطها لتكون الأمسية الشعرية هي المحطة الثانية مع عبد الله جمعه وعدنان سنجر وجاء الختام مع ورشة الرسم لمريم شحتة.

ضمن الاحتفال بليالي رمضان شارك بيت ثقافة السرو بفعاليات ثقافية جمهور جمعية تنمية المجتمع موصولة بفقرات فنية منها عروض غنائية للتراث والموال الشعبي لفرقة كفر سعد، وحكى محمد البدالي عن "رمضان زمان" مع مشاركة تفاعلية بقصائد وطنية عن مصر مع الشاعر إيهاب عجيز، والختام مع مسابقات فى الرسم والمعلومات العامة والغناء والإلقاء مع تكريم الموهوبين.

قصور الثقافة قوافل ثقافيه قرى محافظة دمياط فعاليات ثقافية وفنية اخبار ثقافية

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