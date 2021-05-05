تأييد برلمانى لمشروع قانون بشأن فصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل.. نواب: مطلوب الآن فى ظل وجود خلايا نائمة فى مؤسسات الدولة.. ولا يجب أن يعيشوا على أرض الوطن

مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لفصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل

دفاع البرلمان تطالب بفصل كل من يثبت إنتماءه لأى جماعات إرهابية

برلمانى يشيد بإعداد مشروع قانون لفصل من يثبت انتماؤه للجماعة الإرهابية عن العمل

أشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع القانون الذى أعلن النائب عبد الفتاح محمد عن التقدم به بشأن فصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل، حيث أكدوا أن كل من ينتمى لأى جماعات إرهابية وثبت أن يديه تلوثت بدماء المصريين يجب أن يتم فصله من العمل، كما أشاروا إلى أن هذه القوانين أصبحت مطلوبة فى الفترة الحالية، فى ظل وجود خلايا نائمة من جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تعمل فى مؤسسات الدولة، بما يضر بالصالح العام، ويؤثر على استقرار المجتمع.

فى البداية، أعلن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون لفصل كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين أنه يقوم بعمل صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها أو القيادة السياسية أو يقوم بنشر الأكاذيب تحرض على أجهزة الدولة.

ونصت المادة الأولى على أن يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما نصت المادة الثانية على أن “تجرى التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية، وإذا ثبت انتماء ‏الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها و التي تصرف له راتبه وتعطي له معاشا بعد بلوغه سن التقاعد”.

ونصت المادة الثالثة على أن “‏يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة”.

ونصت المادة الرابعة على أن “يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظفا في الدولة".

وقال اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه يؤيد أى مشروع قانون يفصل كل من يثبت انتماءه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين فى مؤسسات الدولة.

وأضاف اللواء أحمد العوضى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كل من ينتمى لأى جماعات إرهابية وثبت أن يديه تلوثت بدماء المصريين يجب أن يتم فصله من العمل، لأنه لا يجب أن يعيش على تراب الوطن أعداء البلد ممن تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

وأشاد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بمشروع القانون الذى أعلن النائب عبد الفتاح محمد عن التقدم به بشأن فصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل.

وقال اللواء يحيى كدوانى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه القوانين أصبحت مطلوبة فى الفترة الحالية، فى ظل وجود خلايا نائمة من جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تعمل فى مؤسسات الدولة، بما يضر بالصالح العام، ويؤثر على استقرار المجتمع.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مشروع القانون ستتم مناقشته فى اللجان المختصة، على أن يكون واجب التطبيق حال موافقة مجلس النواب عليه، ومن ثم إصداره.