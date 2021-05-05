اقتصاد الامارات.. 1.2 مليار درهم تداولات أسواق المال اليوم

حافظت أسواق المال الإماراتية على نشاطها في اليوم قبل الأخير من تعاملاتها الأسبوعية وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 1.2 مليار درهم .

وفيما أغلق المؤشر العام لـ سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6115 نقطة ، وأقفل المؤشر العام لـ سوق دبي المالي عند مستوى2650 نقطة بزيادة نسبتها 0.24 % بالمقارنة مع جلسة اليوم السابق .

وعزز سهم اعمار من مكاسبه مغلقا عند 3.91 درهم وأغلق سهم اعمار مولز عند 1.90 درهم وداماك 1.24 درهم .وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي غلى 4.49 درهم فيما قفز سهم ارامكس إلى 4.10 درهم .

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم شركة الدار العقارية الى 3.54 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 361 مليون درهم .وارتفع سهم ادنوك للتوزيع الى مستوى 4.63 درهم .فيما أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند 91 درهما يشار الى أن جلسة اليوم قبل الأخير من الأسبوع شهدت تداول 284 مليون سهم فيما وصل عدد الصفقات المبرمة 3608 صفقات.