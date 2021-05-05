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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان/أبو سمبل

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

لقي شخص مصرعه ، فيما أصيب 7 آخرون، اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 16 بطريق أسوان / أبو سمبل.

 

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 16 طريق أسوان/ أبو سمبل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شعبان .ح.ع 28 سنة ، وإصابة كل من منصور .ع.ي 27 عام مصاب بشبه كسر في الكتف الأيسر ، ومحمد .م.ع 25 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، وأبو الحسن .ش.ع 37 عام شبه خلع بالكتف الأيسر ، والسيد .م.م 24 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، وياسر .ف.ج 24 سنة كدمات بالجسم ، ومحمود .ح.ع 25 سنة جروح متفرقة بالجسم وأحمد .س.م 33 سنة شبه ما بعد الارتجاج.

 

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نقل المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة والمصابين إلى مستشفى أبو سمبل لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وكان فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا ، وخور أبو سبيرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى باعتبارها من القرى الأكثر احتياجا .

 

وأعرب أهالى القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار، ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي واجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات "حياة كريمة".

 

وكان بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.

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