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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراخيص البناء

بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة في 27 مركزا بالمحافظات.. فيديو

المنظومة الجديدة
المنظومة الجديدة للبناء

قال المهندس حسن موافى، رئيس حى مصر الجديدة، إن حى مصر الجديدة شرف أن يكون هو الحي التجريبي على مستوى محافظة القاهرة بالمنظومة الجديدة للتراخيص والإشتراطات البنائية.


وأضاف "موافى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"، أن تلك المنظومة الجديدة تحاول ضبط النمو العمراني على مستوى الجمهورية، موضحا أنها وضعت بعض الشروط والضوابط التى تسهل للمواطن والحى والأجهزة التنفيذية استخراج التراخيص اللازمة للبناء.


وتابع أنها وضعت بعض الضوابط من أجل عدم حدوث تكدس فى المناطق التى وصلت لمرحلة من التشبع ولم يصبح بها أى استيعاب لأى مواطنين أو ركن للسيارات أو أنشطة، حيث يتم وضع تلك الضوابط بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والإسكان والتخطيط.


وأكد أن المركز التكنولوجى بحى مصر الجديدة وضع به برنامج على المنظومة، حيث أنه أصبح من حق المواطن اليوم التقدم بطلب بيان صلاحية للموقع واستلام الأوراق المطلوبة منه ورفع الموضوع مع الجامعة المنسقة معهم، وفى خلال عشرة أيام يكون بيان الصلاحية موجود لديهم ويتم تسليمه للمواطن.


وأشار إلى أن المواطن يأخذ البيان إلى المهندسين من النقابة أو المكاتب الإستشارية للضوابط الموجودة بالنسبة لمصر الجديدة، وفى النهاية يأخذ رخصته فى خلال 30 يوما.
 

تراخيص البناء شركات الهندسة تسليم وزارة التخطيط حي مصر الجديدة اشتراطات منظومة التراخيص الجديدة

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