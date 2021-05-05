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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سردين ورنجة فاسدة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط طن ونصف دهون حيوانية ومفروم الدجاج فى إحدى الثلاجات بمدينة شبرا الخيمة، كما تم ضبط 80 كيلو رنجة  وملوحة وسردين ولحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت  عن ضبط ثلاجة فى شبرا الخيمة عثر بها على طن ونصف دهون حيوانية ومفروم دجاج غير صالحة.


كما ضبط 80 كيلو لحوم وأسماك سردين ورنجة  وملوحة غير صالحة للاستخدام الآدمى  وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بجوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأرض فضاء بها مخلفات بحوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر واشتعال نخلة بالمنطقة.


وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء وتمكن رجال الحماية المدنية من منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة وتمت السيطرة على الحريق وتمت أيضا أعمال التبريد مكان الحريق دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة.


من ناحية أخرى لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية بقرية أجهور الكبرى في طوخ بمحافظة القليوبية إثر انهيار حفرة عليهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة اثنين وإصابة ثالث في قرية أجهور الكبرى أثناء التنقيب عن الآثار وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.


وتبين أنه أثناء حفر وتنقيب 3 أشخاص عن الآثار في أرض زراعية جهزوا حفرة بعمق 7 أمتار ما أدى إلى انهيارها عليهم.


وتمكنت القوات من انتشال جثتين ومصاب وتحفظت الأجهزة الأمنية على المكان وتم استدعاء لجنة من الوحدة المحلية بالقرية ومجلس مدينة طوخ لفحص المكان تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى تمكنت الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل التهم محتويات شقة بالكامل في قرية إمياي دون خسائر في الأرواح.


تلقى مأمور مركز طوخ بلاغا بنشوب حريق بشقة بالدور الأول بناحية قرية إمياي التابعة للوحدة المحلية بالعمار الكبرى.


دفع ب3 سيارات إطفاء وتبين نشوب الحريق فى شقة ملك “م .ر أ” وتمت السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات الشقة دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.


وتحفظ على مكان الحريق وندب المعمل الجنائى لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وتولت النيابة التحقيق.

اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية حملة تموينية محافظة القليوبية لحوم غير صالحة

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