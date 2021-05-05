مركز صحة الأسرة: فى حالة ثبوت إصابة الفرد بالأمراض المزمنة يتم تغيير اللقاح

قالت الدكتورة أسماء محمد، مدير مركز صحة الأسرة ، إن الإجراءات التى تتم مع متلقى لقاح كورونا عن طريق دخوله غرفة تسجيل البيانات ثم غرفة المستنيرة ثم يتلقى لقاح كورونا.



وأوضحت " محمد"، خلال لقاء خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن أكثر الأسئلة التى يتلقاها الأطباء حول تسبب اللقاح فى جلب الجلطات أو الأورام ويقومون بطمئنتهم من هذا الأمر وينفوه تماما ويقومون أيضا بسؤال المرضى حول إصابتهم بالأمراض المزمنة من عدمها.



وتابعت فى حالة ثبوت إصابة الفرد بالأمراض المزمنة يتم تغيير اللقاح المقدم للمواطن والذى يتميز بكل نوع بخصائص معينة، منوهة أن الفئات الأكثر تلقى اللقاح فى الوقت الحالى هم فئات كبار السن والشباب.

