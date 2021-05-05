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رئيس التحرير
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برلمان

القصبي: الزيادة السكانية في مصر منذ 2011 وحتى اليوم تساوى مجموع سكان 3 دول عربية

عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان

شدد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب على أهمية دعم المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022 في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الأذرع القوية للمجلس بالمحافظات ، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022.

 

و أشار  الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم “غير طبيعية” فهي مجموع سكان 3 دول عربية، لافتا إلي أن هذه الزيادة تمثل عبء علي كافة الأجهزة التنفيذية وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.

 

و تابع "  القصبي،  أنه يلتحق سنويا نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، و يحتاجون 1000فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: " ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد".

 

ودعا  النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب إلى سرعة انعقاد المجلس القومي للسكان الذي لم يجتمع منذ 2019 وكذا اللجنة التنفيذية، مشددا علي أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية، قائلا : " تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة".

 

وأكد عبد القوي أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومي للسكان والممثلة في 27 مكتبا له علي مستوي المحافظات،  مبديا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.

المجلس القومي للسكان الزيادة السكانية المحافظات الخريجين الاجهزة التنفيذية

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