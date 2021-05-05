انتحار فتاة شنقا بالمرج بعد اكتشاف أسرتها علاقتها مع صديقها

لم تجد فتاة وسيلة للتخلص من العار الذى لحق بها وسمعتها، بعد أن فضح أمرها أمام أسرتها واكتشافهم علاقتها غير الشرعية مع صديقها سوى قيامها بالتخلص من حياتها والانتحار شنقا داخل غرفتها بالمرج.

وتجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة وكلفت المباحث بسرعة التحري عن الحادث وكشف ملابساته وسؤال شهود العيان، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان سبب الوفاة.

تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة منتحرة داخل منزل أسرتها في المرج.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الفتاة كانت تربطها علاقة غير شرعية بصديقها وأنها كانت تتقابل في منزله وعندما عثرت أسرتها على رسائل على هاتفها بتطبيق "وأتساب" وعند مواجهتها بها هربت الفتاة من المنزل، إلا أن أفراد أسرتها تمكنوا من إعادتها إلى المنزل ومعاقبتها فاحتجزتها داخل غرفتها وخلال وجود الفتاة بالغرفة أعدت مشنقة لنفسها وانتحرت.





