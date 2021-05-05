إصابة عامل بطعنة نافذة بالبطن على يد طليق ابنته ببندر السنبلاوين

أصيب عامل بطعنة نافذة بالبطن على يد طليق ابنته نتيجة خلافات المصاهرة بينهما بمنطقة عزبة " صقر " بندر السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .



وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو " احمد مختار محمود يوسف " 60 عاما، عامل ، ومقيم منطقة " عزبة صقر " بندر السنبلاوين مصابا بجرح طعنی شبه نافذ بالبطن ( إدعاء تعدي من آخرين ).



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم المدعو "محمد ابو العلمين جاب الله " 38 عاما، عامل " طليق نجلته " ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة " سكين " وإحداث إصابته ، وذلك بسبب المصاهرة.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ، وإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9031 لسنة 2021جنح مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة.