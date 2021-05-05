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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنًا مع شهر رمضان.. عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب بمحافظة المنوفية

صدى البلد

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تزامنا مع شهر رمضان المبارك نفذت الجمعية عدد (3350) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة المنوفية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

 

وأكد شعبان أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان فى المنوفية،   وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك  تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا).. أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور ، او بسهم القلب ب 250 جنيها.

 

وأشار شعبان إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

 

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية جمعية الاورمان

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