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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطبيق منظومة الاشتراطات الب

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجى بحى الشرق فى ثانى أيام تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعميد نعمان على رئيس حى الشرق.

 

واستمع محافظ بورسعيد إلى الإجراءات المتبعة لتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة داخل المركز التكنولوجى، موجها بالتيسير على المواطنين وسرعة تلقى الخدمة.

 

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين الراغبين فى التسجيل بالمنظومة الجديدة، من ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى مع استخدام مواد مطهرة أثناء الدخول للمركز، مؤكدا متابعته المستمرة لمستجدات العمل داخل المركز.

 

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وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت أمس انطلاق منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

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